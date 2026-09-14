Il Pisa si prepara al derby di Coppa Italia

Written by Redazione• 6:39 am• Pisa SC

PISA – Martedì 15 settembre alle ore 21.00 Fiorentina e Pisa si ritrovano al “Franchi|” nei sedicesimi di

Coppa Italia Frecciarossa. I nerazzurri devono reagire al pesante 1-4 subito contro la Virtus Entella,

mentre i viola hanno ritrovato entusiasmo con il ritorno di Vanoli e il 4-2 di Venezia. Ma quando di fronte ci sono Fiorentina e Pisa, classifica e categoria passano inevitabilmente in secondo piano.



di Sandro Cacciamano



Gara secca: in caso di parità al termine dei novanta minuti si andrà direttamente ai calci di rigore. Chi passerà il turno troverà il Napoli.



Fiorentina-Pisa è il derby. Una di quelle sfide nelle quali la categoria, la classifica e perfino il momento attraversato dalle due squadre finiscono per contare relativamente. Ci sono rivalità che vivono indipendentemente dalla competizione e questa, soprattutto per il popolo nerazzurro, è una partita che porta con sé storia,

orgoglio e appartenenza. E questa volta arriva anche in un momento particolarmente delicato per entrambe.



La squadra di Paolo Bianco arriverà al Franchi con una ferita ancora aperta. Il 4-1 subito venerdì sera alla Cetilar Arena contro la Virtus Entella ha interrotto bruscamente il momento positivo costruito con le due vittorie consecutive contro Catanzaro e Juve Stabia. Dopo il 2-1 ai calabresi e soprattutto il convincente 3-0 ottenuto al Menti, il Pisa sembrava aver trovato continuità, prima del pesantissimo passo indietro contro i liguri. Ecco perché Firenze diventa qualcosa in più di un semplice appuntamento di Coppa.



Bianco avrà bisogno di risposte soprattutto sul piano caratteriale, sulla capacità della squadra di reagire dopo una sconfitta così pesante e sulla profondità di una rosa che, inevitabilmente, sarà chiamata in causa. Il tecnico nerazzurro potrebbe infatti approfittare della Coppa Italia per concedere spazio a quei calciatori che finora hanno avuto un minutaggio inferiore, facendo respirare alcuni degli elementi maggiormente utilizzati. A Firenze servirà un Pisa diverso da quello visto contro l’Entella indipendentemente da chi giocherà. Davanti a Confente potrebbe tornare Caracciolo a guidare la difesa, a centrocampo Piccinini potrebbe partire dal primo minuto ed in attacco il tecnico potrebbe puntare su Moreo e Tramoni, con Pittarello unica punta.



I nerazzurri non saranno soli. Al Franchi saranno quasi trecento i tifosi che hanno acquistato il biglietto per seguire la squadra. Ricordiamo che potranno assistere al derby solo i possessori di Tessera del Tifoso.

Last modified: Settembre 14, 2026