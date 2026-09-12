Written by Redazione• 4:37 pm• Vecchiano, Attualità

VECCHIANO – Al via l’anno scolastico 2026/2027: l’Amministrazione Comunale di Vecchiano conferma i servizi. Tariffe invariate per le famiglie e nuove sperimentazioni

Il Comune di Vecchiano è pronto ad accogliere l’avvio del nuovo anno scolastico 2026/2027, confermando l’ampia rete di servizi a supporto delle famiglie e introducendo alcune novità sperimentali.

Tariffe invariate

Per l’anno scolastico 2026/2027 restano invariate le tariffe di mensa e scuolabus già in vigore dallo scorso 1° gennaio 2026. Il sistema tariffario prevede fasce agevolate calcolate sull’ISEE: esenzione totale sotto i 5.000 euro, riduzione tra i 5.000 e i 13.000 euro, tariffa base tra i 13.000 e i 20.000 euro, tariffa piena sopra i 20.000 euro. Confermate anche le agevolazioni per i nuclei con più figli iscritti: 80% della tariffa per il secondo figlio, 70% per il terzo, 50% per il quarto. Il dettaglio completo delle tariffe è consultabile sul sito del Comune.

Trasporto scolastico

Il servizio di scuolabus sarà attivo fin dal primo giorno di scuola, secondo una tradizione consolidata dell’Amministrazione. A fronte del caro gasolio, il servizio è stato riorganizzato con l’introduzione di alcuni punti di raccolta per una parte degli alunni della scuola primaria, al fine di renderlo più efficiente. Confermata la presenza dell’accompagnatore su tutte le corse.

Mensa scolastica

Il servizio di refezione scolastica partirà dal secondo giorno di scuola, con l’eccezione delle classi prime della scuola primaria e della Scuola dell’Infanzia, per le quali si procederà secondo i tempi del percorso di inserimento. Il servizio andrà progressivamente a regime con l’entrata in vigore dell’orario definitivo e dell’uscita pomeridiana, secondo quanto stabilito autonomamente dagli organi scolastici. Gli orari dei primi giorni sono consultabili sul sito dell’Istituto Comprensivo di Vecchiano.

Prescuola e nuove sperimentazioni

Riparte il servizio di prescuola presso la Scuola Media. Il servizio si arricchisce quest’anno di una sperimentazione analoga presso la Scuola dell’Infanzia di Nodica. Resta attivo anche il prescuola alla Primaria di Vecchiano, dedicato agli alunni che arrivano con lo scuolabus. L’Amministrazione comunica la propria disponibilità a valutare un potenziamento di questi servizi, anche con l’eventuale introduzione di un “post-scuola”, qualora dovessero arrivare ulteriori richieste da parte delle famiglie.

Pedibus

Vista la positiva esperienza degli anni precedenti, nei prossimi giorni verrà riattivato anche il Pedibus, per offrire alle famiglie un’opportunità di accompagnamento a scuola alternativa e per promuovere un’abitudine di mobilità autonoma ed ecologica. Le iscrizioni partiranno dal 1° ottobre, con avvio del servizio previsto per il 15 ottobre.

Progetti educativi

Confermato l’impegno e la collaborazione tra il Comune e l’Istituto Comprensivo per il sostegno ai progetti educativi rivolti agli studenti, tra cui attività teatrali, il viaggio della memoria ai campi di sterminio, il progetto “Fiori di Loto” per l’attività motoria autonoma e inclusiva, percorsi di educazione alimentare e molte altre iniziative.

Nidi d’infanzia

Dai primi giorni di settembre è ripartita anche l’attività del Nido Zerotre di Nodica, che ospita in una struttura completamente rinnovata anche il Nido di Migliarino. Grazie alla misura “Nidi Gratis” il servizio ha registrato un aumento delle iscrizioni, a cui l’Amministrazione ha risposto ampliando i posti disponibili. L’offerta sarà ulteriormente rafforzata con l’apertura/ritorno a Migliarino della struttura “Cuccioli di Alfrido”, che porterà a un ulteriore incremento dei posti complessivi.

“Anche quest’anno, inoltre, la nostra Amministrazione Comunale ha investito sugli edifici scolastici. Sono state effettuate le manutenzioni ordinarie in tutti i plessi del territorio comunale e, in coordinamento con la dirigenza scolastica e il nostro ufficio tecnico, che ringraziamo, è stata realizzata l’imbiancatura completa delle aule della Scuola Media, per un investimento complessivo di 100.000 euro“, afferma il Sindaco Massimiliano Angori.

“Proseguono inoltre i lavori alla Scuola Primaria di Migliarino, che al termine dell’intervento sarà completamente rinnovata e con un elevato livello di efficienza energetica.

È inoltre allo studio la realizzazione di una nuova palestra esterna al plesso di Filettole, tramite l’acquisto di una tensostruttura per un investimento previsto di 80.000 euro; l’Amministrazione è in attesa del parere tecnico del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sulla collocazione più idonea, per poter procedere con l’iter”, conclude il primo cittadino.

“Anche quest’anno il Comune di Vecchiano si presenta puntuale all’appuntamento con l’avvio dell’anno scolastico, confermando l’intera rete di servizi a sostegno delle famiglie: dal trasporto scolastico attivo fin dal primo giorno, alla mensa, fino al prescuola e al Pedibus, che quest’anno si arricchiscono di nuove sperimentazioni. Abbiamo scelto di mantenere invariate le tariffe, tutelando le fasce più fragili attraverso il sistema di agevolazioni legato all’ISEE“, aggiunge l’Assessore alle Politiche Scolastiche Lorenzo Del Zoppo. “Da segnalare infine che lo scorso 10 giugno gli alunni della Scuola Primaria e i ragazzi della Scuola Secondaria hanno presentato in Comune, a Vecchiano, le loro riflessioni sulla campagna di Emergency R1PUD1A, frutto di un compito di realtà di Educazione Civica. Un percorso che trova ora giusto compimento nell’adesione del Comune di Vecchiano all’iniziativa: Scuola e Comune insieme contro la guerra“, conclude Del Zoppo.

Last modified: Settembre 12, 2026