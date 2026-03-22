Primavera 2. Il Pisa cade (4-3) al “Piè d’Arrone” contro la Ternana. Risultati e classifica

Written by Redazione• 6:01 am• Pisa SC

PISA – La formazione Primavera di mister Sordi arresta la sua corsa in zona play-off. I giovani nerazzurri infatti devono cedere (4-3) al “Piè d’Arrone“, al termine di una gara ricca di gol.

Ben presto in vantaggio con Mocanu i nerazzurri si sono fatti rimontare dai padroni di casa che si portano sul 4-1 a fine prima frazione. Nella ripresa reazione di orgoglio del Pisa che con le reti di Mocanu e Mainardi si porta sul 4-3. Negli ultimi trenta minuti il Pisa cerca il pareggio, ma la Ternana si chiude bene e seppur a fatica riesce a portare a casa l’intera posta scavalcando i nerazzurri in classifica.

Gli altri risultati della 24esima giornata. Ascoli-Monopoli 2-4; Pescara-Salernitana 1-0; Empoli-Benevento 3-0; Avellino-Catanzaro 3-1; Bari-Palermo 2-1; Cosenza-Perugia 1-3; Spezia-Crotone 2-1.

LA NUOVA CLASSIFICA. Empoli punti 56; Spezia 44; Perugia 43; Pescara 41, Avellino 40; Ternana, Catanzaro 37; PISA 36, Ascoli 33; Benevento 32; Monopoli 28; Bari 27; Salernitana, Cosenza 20; Palermo 19; Crotone 12.

TERNANA – PISA 4-3

TERNANA: Delibra, Salvatore, Brocci, Di Curzio (88′ Forlini), Biancafarina, Lodovici (74′ Maiolino), Rivelli, Bruti, Vaccaro (84′ Mancini), Coltorti (74′ De Nigri), Onesti. A disposizione. Ciaccia, Petroni, Goretti, Fabrizi, Tiberi, Turella, Verdoni, Scifoni. All. Di Loreto.

PISA: Guizzo, Bolognini (58′ Conti), Mazzantini, Malfatti,, Bendinelli (58′ Lenzoni), Bacciardi, Vivace (88′ Novak), Cenerini (78′ Barsacchi), Tosi (58′ Mainardi), Battistella, Mocanu. A disposizione. Raigi, Benedettini, Menicucci, Capitanini, Checcacci. All. Sordi.

ARBITRO: Marco Mammoli della sezione di Perugia. Ass. Vatiero – Cammarota.

RETI: 4′ Mocanu (P), 11′ Lodovici (T) 21′ Coltorti (T), 37′ Tosi (P, autorete), 40′ Vaccaro (T), 49′ Mocanu (P), 60′ Mainardi (P).

Note. Ammoniti Delibra, Vaccaro, Bendinelli, Cenerini. Recupero 1′ pt; 5′ st.

Foto Ufficio Stampa Pisa Sc

Last modified: Marzo 22, 2026