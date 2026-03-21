Inaugurata la farmacia provvisoria di Zambra

Written by Redazione• 6:11 pm• Cascina, Attualità, Eventi/Spettacolo

CASCINA – Tantissime persone hanno partecipato all’inaugurazione della farmacia provvisoria a Zambra, a dimostrazione di quanto fosse atteso questo servizio non solo dal paese ma anche dalle frazioni limitrofe.

“Oggi apriamo la farmacia provvisoria di 60 metri quadri, ma alle sue spalle c’è l’area che ospiterà quella definitiva che sarà di ben 300 metri quadri – ha detto il sindaco Michelangelo Betti –. È un impegno importante per l’amministrazione, soprattutto per Sogefarm, perché si arriva al quinto punto vendita delle farmacie comunali dopo averne rinnovati e ristrutturati due su quattro nel corso del mandato. Sono arrivate oltre 190 offerte per la costruzione della nuova farmacia, c’è stata una pre-selezione che ha ridotto a 20 le aziende ancora in corsa e tra aprile e maggio riusciremo a chiudere la selezione per affidare i lavori per il nuovo edificio che sarà aperto nella prima parte del 2027”.

“Siamo veramente orgogliosi di aprire questo presidio territoriale nella frazione di Zambra – ha aggiunto Giulia Guainai, assessora al sociale –. Durante tutto il nostro mandato abbiamo lavorato per dare vita e voce a tutte le frazioni, quindi essere qua con la comunità di Zambra a festeggiare questa prima inaugurazione ci rende particolarmente felici. In un territorio come quello di Cascina, che corre lungo tutta la Tosco Romagnola, cercare di rivitalizzare le frazioni con dei presidi territoriali importanti come quello di una farmacia ha per noi un grande valore. Con Sogefarm abbiamo stretto un rapporto bellissimo che riguarda anche le progettualità sociali e culturali”.

Molto soddisfatto l’amministratore unico di Sogefarm, Marco Ruocco. “Per noi questo è un giorno particolare, con l’apertura della quinta farmacia comunale che ci permette di poter espandere la nostra attività sul territorio. Per questo mi preme ringraziare l’amministrazione comunale che ha fortemente voluto questa nuova struttura e che ci ha dato grande fiducia per questo grosso investimento. C’è stato un grande lavoro di squadra e questo è sia un punto di partenza che di arrivo: la farmacia provvisoria ha una superficie ridotta, ma ci permette di far partire buona parte delle attività. Contiamo di aprire la struttura definitiva in 10-12 mesi”. La farmacia numero 5, come ha sottolineato la direttrice Linda Bianchini, “avrà da subito il servizio Cup per la prenotazione di appuntamenti, l’attivazione della tessera sanitaria, il cambio medico e riusciremo a fare anche la foratura dei lobi. Con la struttura definitiva verrà attivata anche la telemedicina per ampliare i servizi, con elettrocardiogrammi, holter e altro. L’orario? Per ora saremo aperti dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20”.

Last modified: Marzo 22, 2026