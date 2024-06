Prima serata del 23° Torneo Mau Ovunque: calcio, convivialità e ricordi

Scritto da admin• 8:07 am• Pisa, Pisa SC, Sport

PISA – Appuntamento sabato 8 giugno, per l’inaugurazione del 23° Torneo Mau Ovunque.

A partire dalle ore 18, l’impianto Pisa Ovest in via Livornese accoglierà i tifosi nerazzurri per una serata all’insegna di partite, birre, zuppa, barbecue, una mostra fotografica e la voglia di trascorrere del tempo insieme in memoria di Maurizio Alberti.

Le squadre in campo saranno: Rangers, Sconvolts, Svitati, Wanderers, Kapovolti, Pontasserchio, Bella mi’ Pisa/S. Anna, La Viareggio Ultras e Sturm Graz.

Come di consueto, non mancherà la partita delle Vecchie Glorie nerazzurre, prevista per questa sera alle ore 21, e quella dei più piccoli, che si terrà domenica, alle ore 19.

