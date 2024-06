Esercitazione di emergenza ferroviaria a Pisa: testate con successo le procedure di sicurezza

Scritto da admin• 7:57 am• Pisa, Attualità

PISA – Si è svolta la scorsa notte un’esercitazione di emergenza ferroviaria lungo la linea Pisa-Grosseto, nelle gallerie Telegrafo-Sassone-Romito tra Livorno e Quercianella.

L’obiettivo era verificare e consolidare le procedure e i flussi comunicativi in caso di ferimento dei macchinisti di due treni, uno regionale e uno merci. L’esercitazione fa parte di un programma di formazione continua sulla sicurezza del trasporto ferroviario, supportato dalle aziende e istituzioni coinvolte.

All’esercitazione hanno partecipato strutture del Gruppo FS Italiane, Trenitalia, Rete Ferroviaria Italiana, Mercitalia Rail, FS Security e il Servizio di Emergenza Sanitaria (118) – Centrale operativa di Pisa – Livorno.

Durante la simulazione, due treni in transito nella galleria Telegrafo, un merci in direzione nord e un passeggeri in direzione opposta, hanno urtato un telone incastrato sui cavi della trazione elettrica. Il telone, colpendo entrambi i treni, ha rotto i vetri delle cabine di guida e ferito i macchinisti.

La chiamata alla sala operativa di RFI ha attivato la centrale operativa del 118, la Polizia Ferroviaria e FS Security, permettendo l’intervento sanitario. Il personale del 118, accompagnato dai tecnici di RFI, ha soccorso i feriti e li ha trasferiti all’ambulanza.

L’esercitazione ha testato l’efficacia dei flussi comunicativi e della coordinazione, nonché la prontezza degli interventi, consentendo al personale di mettere in pratica quanto appreso durante la formazione. Gli ingressi dei soccorritori dal lato nord e sud delle gallerie hanno verificato la capacità di attivazione e coordinamento in un contesto difficile.

Le operazioni si sono concluse con esito positivo e senza ripercussioni sulla circolazione dei treni.

