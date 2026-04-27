Prevenzione oncologica, l’Ambulatorio Mobile ANT torna a Pisa: visite gratuite il 14 e 15 maggio

Written by Redazione• 9:02 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA- Torna a Pisa l’Ambulatorio Mobile della Prevenzione della Fondazione ANT. Nella settimana dall’11 al 15 maggio il servizio farà tappa tra Firenze e il territorio pisano grazie al sostegno del Banco Fiorentino Credito Cooperativo, che ha rinnovato il proprio impegno al fianco della fondazione.

Due giornate saranno dedicate a Pisa, mentre le restanti tre si svolgeranno a Firenze. In città, l’ambulatorio sarà presente il 14 e 15 maggio in Piazza dell’Arcivescovado, offrendo complessivamente 48 visite gratuite di prevenzione oncologica ai cittadini della provincia.

Nel dettaglio, il 14 maggio sarà dedicato al Progetto Melanoma, con visite dermatologiche effettuate anche tramite dermatoscopia per individuare eventuali lesioni sospette. Il 15 maggio sarà invece riservato al Progetto Tiroide, con ecografie gratuite per la diagnosi precoce di patologie tiroidee.

L’iniziativa rappresenta un segnale concreto della presenza di ANT sul territorio pisano, dove la Delegazione è attiva dal 2023 sia nel campo della prevenzione sia in quello dell’assistenza domiciliare gratuita ai malati oncologici. Da dicembre 2025 è inoltre attivo anche il servizio di supporto psicologico domiciliare per pazienti e familiari.

“I progetti di prevenzione oncologica gratuita in Toscana sono attivi dal 2007 e fino al 31 dicembre 2024 abbiamo visitato oltre 45mila pazienti”, spiega Pietro Augello, delegato ANT di Pisa. “La collaborazione con Banco Fiorentino, che dura da nove anni, è fondamentale per diffondere la cultura della prevenzione e rendere questi servizi accessibili a tutti”.

Soddisfazione anche da parte del presidente del Banco Fiorentino, Paolo Raffini: “Con questo sostegno offriamo a soci e cittadini l’opportunità di accedere gratuitamente a controlli oncologici di qualità, confermando il nostro radicamento sul territorio”.

Per accedere alle visite è obbligatoria la prenotazione online, a partire dal 29 aprile alle ore 10, sul sito della Fondazione ANT.

Dal 2004 ANT affianca all’assistenza domiciliare gratuita ai malati di tumore anche programmi di prevenzione oncologica, attivi in Toscana dal 2007 e in costante crescita. Oggi la rete regionale può contare su due ospedali domiciliari oncologici e, più recentemente, anche sull’avvio del servizio di assistenza psicologica a Pisa, primo nucleo di un futuro ampliamento dell’offerta sanitaria sul territorio.

Last modified: Aprile 27, 2026