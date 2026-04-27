Pisa, scontro sulla mobilità sostenibile: bocciato l’ordine del giorno, opposizione attacca

Written by Redazione• 8:45 am• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa de La città delle persone sull’odg presentato in collegamento al POC, a proposito dei 9 milioni di euro che il Comune può utilizzare per migliorare la qualità dell’aria e promuovere la mobilità sostenibile.

Si accende il confronto politico a Pisa dopo la bocciatura, da parte della maggioranza di centrodestra, dell’ordine del giorno sulla mobilità sostenibile e la qualità dell’aria presentato dai consiglieri de “La città delle Persone”.

A intervenire sono Paolo Martinelli, Emilia Lacroce e Gianluca Gionfriddo, che criticano duramente la scelta della maggioranza.

“Abbiamo proposto una cosa semplice e di buon senso: utilizzare in modo efficace e trasparente oltre 9 milioni di euro di fondi ministeriali destinati a Pisa per ridurre traffico e inquinamento, coinvolgendo cittadini, università, associazioni e imprese prima di decidere come spenderli”, dichiarano.

Secondo i consiglieri, si tratta di risorse rilevanti, legate anche alle procedure di infrazione europee sulla qualità dell’aria, che nel territorio pisano presenta criticità significative, come evidenziato anche dal Piano operativo comunale.

L’ordine del giorno chiedeva in particolare l’apertura di un confronto pubblico prima dell’invio dei progetti al Ministero, la condivisione delle scelte con il Consiglio comunale e la pubblicazione di obiettivi e risultati degli interventi previsti.

“Solo buon senso e responsabilità su decisioni che segneranno la città per anni”, sottolineano.

Per “La città delle Persone” il rischio è duplice: da un lato la possibile perdita dei finanziamenti, qualora i progetti non rispettino tempi e requisiti, dall’altro un utilizzo inefficace delle risorse, in assenza di una visione condivisa.

“Ancora una volta questa amministrazione preferisce decidere da sola invece di coinvolgere la città – concludono –. Continueremo a chiedere trasparenza e partecipazione, perché su temi come salute, aria e mobilità non si può improvvisare”.

I consiglieri annunciano infine di essere in attesa della convocazione urgente della commissione comunale competente per discutere la questione.

Last modified: Aprile 27, 2026