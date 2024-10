Prevenire e contrastare la discriminazione e la violenza di genere in ambito scolastico

Scritto da admin• 1:22 pm• Attualità, Cultura, Pisa

PISA – L’Università di Pisa ha organizzato un nuovo corso di perfezionamento intitolato “Il genere a scuola e nei percorsi educanti. Corso di formazione all’eguaglianza e alle differenze”, rivolto a educatori, educatrici e docenti di tutti i livelli scolastici. Il corso ha l’obiettivo di fornire strumenti teorici e pratici per affrontare temi cruciali come l’educazione all’affettività e alla sessualità, la prevenzione delle discriminazioni e della violenza di genere, nonché la lotta contro sessismo e razzismo.

Le attività si svolgeranno in presenza presso l’Università di Pisa da gennaio ad aprile 2025, con un totale di 40 ore suddivise in moduli da tre ore ciascuno, il venerdì e il sabato pomeriggio. Le iscrizioni sono aperte fino al 15 novembre, con un costo di 200 euro, utilizzabili tramite la carta del docente, e la possibilità di concorrere per 15 borse di studio.

La direttrice del corso, professoressa Renata Pepicelli del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, sottolinea l’importanza di un approccio ampio e plurale, con la partecipazione di docenti esperti del territorio. Tra questi, Alessandra Chiricostra, filosofa e autrice del libro “Un altro genere di forza”, terrà un laboratorio che coniuga pratiche corporee e ricerca teorica, mentre la scrittrice e docente Rahma Nur aprirà il corso con una lezione su genere, intersezionalità e razzismo.

Il corso è supportato da diversi enti e associazioni, tra cui il Comitato Unico di Garanzia dell’Università di Pisa, la Società Italiana delle Storiche (SIS), la Casa della Donna di Pisa e altri.

Per maggiori informazioni e iscrizioni: https://cug.unipi.it/corso-di-perfezionamento-il-genere-a-scuola-e-nei-percorsi-educanti.

Last modified: Ottobre 9, 2024