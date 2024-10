Modifiche al trasporto pubblico per la Fiera di San Luca: deviazioni e percorsi alternativi

Scritto da admin• 1:18 pm• Attualità, Pontedera

PONTEDERA – Autolinee Toscane comunica che, in occasione della Fiera di San Luca a Pontedera, giovedì 10 ottobre 2024 saranno introdotte modifiche al servizio di trasporto pubblico locale (Tpl) a causa della chiusura al traffico di via Indipendenza, via Pacinotti e viale Italia.

Ecco le deviazioni previste:

Linea NAVETTA A (PARK CINEPLEX → PIAZZA GRONCHI): Percorso regolare su via Tosco Romagnola fino alla rotatoria con via Pacinotti, proseguimento su via Tosco Romagnola fino all’intersezione con via Saffi, quindi via Saffi, piazza Arno e percorso regolare.

Linea NAVETTA A (PARK CINEPLEX → DUOMO): Percorso su via Tosco Romagnola fino alla rotatoria con via Pacinotti, proseguimento su via Tosco Romagnola, rotatoria via Veneto, sinistra su via Veneto, destra Ponte Napoleonico, Piazza Martiri, via Risorgimento, via Leopardi e via Dante, riprendendo il percorso regolare.

Linea 1 (LA ROTTA → STAZIONE): Da Piazza Martiri, sinistra su Piazza Garibaldi, destra via Risorgimento, via Leopardi, via Dante e percorso regolare.

Linea 1 (ROMITO → STAZIONE): Percorso su via Delle Colline, proseguimento fino al Ponte Napoleonico, Piazza Martiri, via Risorgimento, via Leopardi, via Dante e percorso regolare.

Linea 2 (SANTA LUCIA → STAZIONE): Percorso regolare fino a Piazza Garibaldi, proseguimento su viale Risorgimento, via Leopardi, via Dante e percorso regolare.

Linea 140 (partenza ore 13:02): Servizio inizierà dalla fermata urbana di via Veneto.

Queste variazioni resteranno in vigore per l’intera giornata di giovedì 10 ottobre.

Last modified: Ottobre 9, 2024