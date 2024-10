“PD grottesco sul Centro Sportivo”

Scritto da admin• 1:26 pm• Attualità, Pisa

PISA – “Le prese di posizione del PD pisano sul Centro Sportivo del Pisa stanno assumendo caratteri grotteschi”, ad affermarlo i commissari della 1CCP Nerini, Vouk, Ciavarrella, Poli e Del Rosso.

Nella prima si sentenzia che ”non si può costruirci nemmeno una cuccia”, salvo essere smentiti clamorosamente dai fatti con un Piano Attuativo approvato col benestare del Genio Civile e un permesso a costruire in arrivo, oggi con Davide Rizza, forse in cerca di visibilità, si perde anche l’occasione per tacere. Rizza scrive di responsabilità politiche nei ritardi e “ vari errori del Comune” che non ci sono assolutamente stati, dati alla mano invece i nostri tecnici hanno individuato soluzioni tecniche ottimali da percorrere andando incontro alle esigenze della società proponente, nei termini di legge e nei tempi canonici. Sulla viabilità a nord della città, dilaniata dal traffico di attraversamento, Rizza dovrebbe chiedere lumi ai compagni della Provincia per il ritardo pluridecennale della tangenziale NE ormai indispensabile, mentre sui parcheggi chieda ai suoi consiglieri comunali schierati sempre contro la costruzione di nuovi. Inoltre dovrebbe sapere che le varianti urbanistiche, anche quella dello Stadio, sono approvate da tempo e hanno esaminato tutti gli aspetti urbanistici, e che il PD ha votato sempre contro. Si preoccupa delle associazioni sportive solo perché teme possano sfuggire al controllo dei consensi con i nuovi rapporti che si delineano. Pisa è abbastanza stanca di coloro che remano sempre contro per partito preso, che non si rendono contro dello sviluppo che può portare non solo dal punto di vista sportivo un centro del genere… vista Torre Pendente! Queste sono le ricadute di un futuro estremamente prossimo che Noi andiamo a promuovere in modo lungimirante”, concludono i commissari.

