Il Cenaia 1969 in casa di una nobile decaduta, la Lucchese Calcio

Pisa (venerdì, 28 novembre 2025) — I team del territorio pisano che partecipano ai campionati di LND scenderanno in campo tra venerdì 28 novembre e domenica 30 novembre alla ricerca del miglior risultato possibile per far avanzare la propria compagine in classifica.

di Leonardo Miraglia

Il calendario degli incontri in programma si presenta così:

Serie D, girone D

XIV giornata

30/11, 14:30Tuttocuoio 1957Lentigione Calcio

Eccellenza, girone A

XIV giornata

30/11, 14:30Lucchese CalcioCenaia 1969
30/11, 14:30San GiulianoSporting Cecina 1929
30/11, 14:30Sestese CalcioFratres Perignano 2019

Promozione, girone A

XII giornata

30/11, 14:30Jolo CalcioUrbino Taccola

Promozione, girone B

XII giornata

30/11, 14:30Atletico Maremma Mobilieri Ponsacco
30/11, 14:30CerbaiaSan Miniato Basso Calcio
30/11, 14:30Massa ValpianaCuoiopelli
30/11, 14:30SalineColli Marittimi

Prima Categoria, girone A

XI giornata

30/11, 14:30Calci 2016Carrarese Giovani
30/11, 14:30PorcariMigliarino Vecchiano

Prima Categoria, girone B

XI giornata

30/11, 14:30Casale Fattoria 2001Staffoli
30/11, 14:30Fornacette CasarosaSan Miniato
30/11, 14:30Prato NordBellaria Cappuccini
30/11, 14:30Stella RossaViaccia Calcio

Prima Categoria, girone D

XI giornata

30/11, 14:30Atletico EtruriaAudace Isola d’Elba
30/11, 14:30DonoraticoPecciolese
30/11, 14:30Forcoli Valdera 1921Vada 1963
30/11, 14:30Ponsacco 1920Acciaiolo Calcio
30/11, 14:30Portuali SorgentiGeotermica
30/11, 14:30SelvatelleCapannoli San Bartolomeo
30/11, 14:30Venturina CalcioPomarance

Seconda Categoria, girone G

XI giornata

30/11, 14:30PontasserchioLa Corte
30/11, 14:30Ponte a CappianoCapanne Calcio 1989
30/11, 14:30Porta a LuccaCrespina Calcio
30/11, 14:30San Prospero NavacchioAurora Montaione
30/11, 14:30Sanromanese ValdarnoCastelfranco Calcio
30/11, 14:30Santa Maria a MonteAtletico Cascina
30/11, 14:30Sextum BientinaPisa Ovest
30/11, 14:30TirreniaCorazzano

Seconda Categoria, girone H

XI giornata

30/11, 14:30Academy Livorno CalcioTerricciola 1975
30/11, 14:30Livorno 9 BocaVolterrana 2016
30/11, 14:30MonteneroCastelnuovo Val di Cecina

Terza Categoria, Pisa – girone A

IX giornata

29/11, 14:30Antonio BellaniMarinese 1925
29/11, 14:30Ponteginori 1929Golena d’Arno
29/11, 14:45Atletico PisaFilettole Calcio
29/11, 15Legoli 1994Sporting Volterra
30/11, 14:30Amatori SalineSan Frediano Calcio
30/11, 14:30Fabbrica Calcio 2024Nuova Popolare CEP
30/11, 14:30Scintilla 1945Montefoscoli Calcio

Riposa: Lajatico

Terza Categoria, Pisa – girone B

IX giornata

28/11, 14:30TreggiaiaAtletico Le Melorie
28/11, 20:45Giovani Fucecchio 2000Città di Montopoli
29/11, 14:30Via di CorteZambra San Vico
30/11, 14:30Gavena GiovaniPonte a Elsa 2005
30/11, 14:30La Fornace Cerretti FC
30/11, 14:30Marciana 2.0La Borra
30/11, 14:30Santacroce CalcioPerignano
30/11, 14:30Stella AzzurraMonteserra

Terza Categoria, Livorno – girone unico

IX giornata

30/11, 14:30Monteverdi 2006Calcio Popolare Football Livorno
30/11, 14:30Orlando Calcio LivornoSasso Pisano

Terza Categoria, Lucca – girone B

IX giornata

29/11, 14:30PappianaSporting Camaiore

Info tratte da www.tuttocampo.it

