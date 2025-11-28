Il Cenaia 1969 in casa di una nobile decaduta, la Lucchese Calcio

Pisa (venerdì, 28 novembre 2025) — I team del territorio pisano che partecipano ai campionati di LND scenderanno in campo tra venerdì 28 novembre e domenica 30 novembre alla ricerca del miglior risultato possibile per far avanzare la propria compagine in classifica.
Il calendario degli incontri in programma si presenta così:
Serie D, girone D
XIV giornata
|30/11, 14:30
|Tuttocuoio 1957
|Lentigione Calcio
Eccellenza, girone A
XIV giornata
|30/11, 14:30
|Lucchese Calcio
|Cenaia 1969
|30/11, 14:30
|San Giuliano
|Sporting Cecina 1929
|30/11, 14:30
|Sestese Calcio
|Fratres Perignano 2019
Promozione, girone A
XII giornata
|30/11, 14:30
|Jolo Calcio
|Urbino Taccola
Promozione, girone B
XII giornata
|30/11, 14:30
|Atletico Maremma
|Mobilieri Ponsacco
|30/11, 14:30
|Cerbaia
|San Miniato Basso Calcio
|30/11, 14:30
|Massa Valpiana
|Cuoiopelli
|30/11, 14:30
|Saline
|Colli Marittimi
Prima Categoria, girone A
XI giornata
|30/11, 14:30
|Calci 2016
|Carrarese Giovani
|30/11, 14:30
|Porcari
|Migliarino Vecchiano
Prima Categoria, girone B
XI giornata
|30/11, 14:30
|Casale Fattoria 2001
|Staffoli
|30/11, 14:30
|Fornacette Casarosa
|San Miniato
|30/11, 14:30
|Prato Nord
|Bellaria Cappuccini
|30/11, 14:30
|Stella Rossa
|Viaccia Calcio
Prima Categoria, girone D
XI giornata
|30/11, 14:30
|Atletico Etruria
|Audace Isola d’Elba
|30/11, 14:30
|Donoratico
|Pecciolese
|30/11, 14:30
|Forcoli Valdera 1921
|Vada 1963
|30/11, 14:30
|Ponsacco 1920
|Acciaiolo Calcio
|30/11, 14:30
|Portuali Sorgenti
|Geotermica
|30/11, 14:30
|Selvatelle
|Capannoli San Bartolomeo
|30/11, 14:30
|Venturina Calcio
|Pomarance
Seconda Categoria, girone G
XI giornata
|30/11, 14:30
|Pontasserchio
|La Corte
|30/11, 14:30
|Ponte a Cappiano
|Capanne Calcio 1989
|30/11, 14:30
|Porta a Lucca
|Crespina Calcio
|30/11, 14:30
|San Prospero Navacchio
|Aurora Montaione
|30/11, 14:30
|Sanromanese Valdarno
|Castelfranco Calcio
|30/11, 14:30
|Santa Maria a Monte
|Atletico Cascina
|30/11, 14:30
|Sextum Bientina
|Pisa Ovest
|30/11, 14:30
|Tirrenia
|Corazzano
Seconda Categoria, girone H
XI giornata
|30/11, 14:30
|Academy Livorno Calcio
|Terricciola 1975
|30/11, 14:30
|Livorno 9 Boca
|Volterrana 2016
|30/11, 14:30
|Montenero
|Castelnuovo Val di Cecina
Terza Categoria, Pisa – girone A
IX giornata
|29/11, 14:30
|Antonio Bellani
|Marinese 1925
|29/11, 14:30
|Ponteginori 1929
|Golena d’Arno
|29/11, 14:45
|Atletico Pisa
|Filettole Calcio
|29/11, 15
|Legoli 1994
|Sporting Volterra
|30/11, 14:30
|Amatori Saline
|San Frediano Calcio
|30/11, 14:30
|Fabbrica Calcio 2024
|Nuova Popolare CEP
|30/11, 14:30
|Scintilla 1945
|Montefoscoli Calcio
Riposa: Lajatico
Terza Categoria, Pisa – girone B
IX giornata
|28/11, 14:30
|Treggiaia
|Atletico Le Melorie
|28/11, 20:45
|Giovani Fucecchio 2000
|Città di Montopoli
|29/11, 14:30
|Via di Corte
|Zambra San Vico
|30/11, 14:30
|Gavena Giovani
|Ponte a Elsa 2005
|30/11, 14:30
|La Fornace
|Cerretti FC
|30/11, 14:30
|Marciana 2.0
|La Borra
|30/11, 14:30
|Santacroce Calcio
|Perignano
|30/11, 14:30
|Stella Azzurra
|Monteserra
Terza Categoria, Livorno – girone unico
IX giornata
|30/11, 14:30
|Monteverdi 2006
|Calcio Popolare Football Livorno
|30/11, 14:30
|Orlando Calcio Livorno
|Sasso Pisano
Terza Categoria, Lucca – girone B
IX giornata
|29/11, 14:30
|Pappiana
|Sporting Camaiore
