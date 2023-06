Presentato il cartellone di Eliopoli Summer 2023

Scritto da admin• 1:44 pm• Pisa, Cultura, Spettacolo, Tutti

PISA – Torna il tradizionale appuntamento con la rassegna estiva Eliopoli Summer il cartellone di eventi al Calambrone di Tirrenia, organizzato per l’estate 2023, con musica, spettacoli dal vivo e talk, da fine giugno a settembre. La rassegna è giunta all’ottava edizione e anno dopo anno ha saputo conquistare un pubblico affezionato.



di Giovanni Manenti

La Fondazione Pisa presenta l’edizione 2023 e il cartellone completo degli eventi, con una conferenza stampa a cui partecipano il presidente Stefano Del Corso e con la prartecipazione di Massimo Marini, giornalista e conduttore delle serate e dei talk, dell’assessore al litorale e al turismo del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini, di Marco Bonciolini, Presidente dell’ Associazione Eliopoli e di Alessandro Sabadini, direttore artistico della rassegna Eliopoli Summer.

La Fondazione Pisa sostiene l’iniziativa ‘Eliopoli Summer’ sin dall’edizione 2018 che, oltre ad essere uno degli appuntameti estivi più importanti del litorale pisano, ha anche contribuito a riportare al centro della scena l’area del Calambrone e delle ex colonie, oggetto di una importante azione di riqualificazione.

“La Fondazione Pisa rinnova da anni il suo sostegno alla rassegna Eliopoli, che edizione dopo edizione, ha consolidato la sua centralità nel panorana dell’intrattenimento estivo sul territorio – dichiara Stefano Del Corso, presidente della Fondazione Pisa – il programma 2023 è come sempre ricco e con molti spunti, per un pubblico ampio”.



Un calendario ricco di eventi che non può che rendere soddisfatto l’Assessore al Turismo Paolo Pesciatini, il quale ha tenuto a precisare: “Eliopoli rappresenta uno dei tre palcoscenici del nostro Litorale che si aggiunge a quello di Marina di Pisa e di Tirrenia, rappresentando ormai ogni anno un appuntamento che consente di ammirare su questo straordinario Palco personaggi sia dello Spettacolo che della Cultura, con numerosi cantanti, artisti ed attori di vario genere e nell’edizione che sta per iniziare avremo la possibilità di dedicare l’apposito Premio alla carriera – che in tempi recenti è stato assegnato a Mogol, Marisa Laurito e Michele Placido – ad Ornella Muti, così da rappresentare un momento ulteriore per legare questi nomi così importanti alla bellezza del nostro Litorale, oltre che avere altresì l’occasione per ricordare Francesco Nuti, l’attore toscano recentemente scomparso e che con lei ha recitato in “Stregati dalla Luna” e “Tutta Colpa del Paradiso”, film di cui ha curato anche la Regia. Per restare in ambito cinematografico“, conclude Pesciatini, “è altresì garantita la presenza di Gianmarco Tognazzi, ovvero uno dei figli dell’indimenticato Ugo, un altro dei nomi importanti che hanno fatto la Storia del Cinema, così da poter presentare un excursus legato alla sua famiglia che tanto ha contribuito alla crescita dell’industria della celluloide che, ricordiamo, è nata proprio a Tirrenia“.

Il cartellone degli appuntamenti dell’estate 2023 prevede 40 eventi, con numerosi ospiti. Gli appuntamenti di ‘Eliopoli Summer’ sono anche ripresi da Granducato Tv che li ripropone al pubblico televisivo nei giorni successivi.

Quella del 2023 sarà una rassegna che consolida questo percorso di crescita e di attenzione agli eventi che a Calambrone si tengono in forma gratuita per quasi tre mesi.

Dal 23 giugno al 10 settembre con 40 eventi di diverso genere e natura che si offrono ad un pubblico diverso e che trova sempre qualcosa a cui voler partecipare nell’ampio calendario offerto.

Venerdi 23 giugno apre la rassegna Pianeta Zero un eccellente gruppo musicale tribute del grande Renato Zero. Tante le altre occasioni di intratteniemto tra cui eccelle la serata dedicata al premio alla carriera Eliopoli Summer nella quale venerdi 28 luglio l’assessore Paolo Pesciatini del Comune di Pisa consegnerà il premio 2023 all’attrice Ornella Muti.

Dopo le edizioni precedenti che hanno visto premiare Marisa Laurito (2019), Mogol (2020), Giuliana De Sio (2021) e Michele Placido (2022) sarà la volta di una delle piu grandi attrici italiane (e internazionale) di sempre. Un vero onore poterla avere con noi e un grande impegno per Massimo Marini nostro giornalista e conduttore dei Talk show Venerdi da star.

I Talk show venerdi da star saranno altri 4.

Il 21 luglio avremo , tra gli altri, l’attore Stefano Fresi, l’attrice Katia Beni diretttrice artistica di Comicopoli, la presidente della Fondazione Carnevale Viareggio Marialina Marcucci.

Il 4 agosto sarà un aserata dedicata alla musica anni 80 con Gazebo, P.Lion e lo stesso assessore Pesciatini e Lorenzo Bani presidente del parco San Rossore Massaciuccoli.

Il 18 agosto sarà la volta di Gianmarco Tognazzi e di Gianfranco Butinar e il giorno 25 agosto avremo i protagonisti de I DELITTI DE BARLUME la celebre scuola toscana

Accanto a questi grandi eventi avremo tante serate dedicate alla musica con artisti di primo ordine come :

23 giugno PIANETA ZERO, Renato Zero Tribute band

25 giugno Vasco Rossi Tribute bands

15 luglio MAMA MIA Queen tribute band

22 luglio 80’S TRASH PARTY canzoni italiane anni 80 Tribute

29 luglio MINA Tribute band

19 agosto PROSONERS 50-60’s con ZERBO – Rock music anni 50-60

26 agosto 80’S SUNSET STRIP Rock anni 80

2 settembre PINK FLOYD Tribute band

9 settembre Concerto dei CUBI ROSSI

In data 5 agosto avremo il concerto attesissimo di ROY PALADINI vincitore di Tale e Quale 2023 di Carlo Conti in JACKSON ONE Michael Jackson Tribute Show band

Molte le serate dedicate ai bambini e alle famiglie e alcuni COMEDY SHOW davvero da non perdere con artisti italiani di livello :

9 luglio STAR CHILDREN, serata a tema STAR WARS con parata a cura di 501st Italica Garrison e Rebel legion Italian Base a favore del nuovo Ospedale della Stella maris

16 luglio COMEDY SHOW Graziano Salvadori e Claudio Marmugi

23 luglio Fight Club di improvvisazione teatrale con ADA-Arsenale delle apparizioni

6 agosto spettacolo del clown MENINGUE

13 agosto ANTICHI GIOCHI DI LEGNO dalle ore 18 ben 30 giochi antichi di legno saranno sparsi in Eliopoli

20 agosto COMEDY SHOW con Stefano Santamauro

27 agosto COMEDI SHOW con Ubaldo Pantani in Tragicomica

3 settembre Baby dance

La Nazione collabora alla rassegna con tre serate a tema NOTTI DI TALENTO SUMMER EDITION il 1 luglio, 13 luglio e 30 luglio

Il Tirreno collabora con tre serate dedicate all’estate TIRRENO BLU – IL COLORE DELL’ESTATE in data 7 luglio, 27 luglio e 31 agosto

Le attività commerciali organizzano per 4 sere dalle 18 in poi LO SBARACCO con occasioni di shopping unico sotto le stelle e animato dalle 21 in poi con la Baby dance nelle date del 29 giugno, 6 luglio, 10 agosto e 24 agosto.

Eliopoli incontra il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani il giorno 20 luglio e il 1 settembre sarà la volta del sindaco Michele Conti.

Ci fa piacere ringraziare i numerosi sostenitori della nostra rassegna che vanno dalla REGIONE TOSCANA (patrocinio e contributo), COMUNE DI PISA (patrocinio e contributo), la FONDAZIONE PISA (contributo) che ci ospita oggi e che ringraziamo sentitamente, la CAMERA DI COMMERCIO DI PISA, e i numerosi sponsor privati che sostengono Eliopoli summer quali CONAD, Farmacie comunali di Pisa, Port Authority, PISAMO, Renato Lupetti, Todisco Chimica Fedeli, Ecofor service Progeti manufatti, Gruppo Bulgarella, Forti Holding, Banca Chianti, Acque spa, Tirrenica mobilità, Banca popolare di Lajatico, Magazzini mangini, CNA

E tutte le attività presenti a Eliopoli che contribuiscono alla riuscita della rassegna oltre alla proprietà del complesso di Eliopoli , il gruppo CEMES che ha creduto dal primo momento nella riqualificazione di Calambrone investendo per prima nell’acquisto dell’area dove oggi sorge il TH resort hotel Green Park Resort.

Grazie alla disponibilità e al contributo di tutti questi soggetti noi possiamo realizzare Eliopoli Summer.

Quest’anno troverete una carrellata di foto dei personaggi che hanno salito il palco di Eliopoli dal 2016 ad oggi che abbiamo implementato visto il successo che ha avuto nel 2022.

Ci preme davvero ringraziare la Fondazione Carnevale Viareggio per avere aderito a questo progetto comune artistico legato alla prentazione della loro arte e al tempo stesso al concetto di rinascita che suscita la installazione di 16 teschi della THE SKULL PARADE

​

Last modified: Giugno 20, 2023