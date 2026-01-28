Pisa – Sassuolo: i precedenti all’Arena Anconetani

Written by admin• 12:05 pm• Pisa SC

PISA – Unica sfida, (assieme a quanto relativo alla gara con la Cremonese) a non essere mai andata in scena nella massima divisione prima della presente stagione, quella fra il Pisa ed il Sassuolo, anche se in questo caso, diversamente a quanto inerente ai confronti con i grigiorossi, il “merito” è del club emiliano, capace di stazionare in Serie A per ben 11 stagioni (dal 2013-’14 al 2023-’24) consecutive, per poi farvi immediato ritorno a conclusione dello scorso torneo cadetto.

Altrettanto scarse sono state pertanto le occasioni in cui le due formazioni si sono affrontate, vale a dire in soli tre campionati, di Serie C1 2006-07 e nei tornei cadetti 2008-09 e 2024-25, con un bilancio complessivo assolutamente pari con due vittorie a testa ed altrettanti pari nelle sei gare sin qui disputate – un equilibrio rimasto tale anche dopo la gara di andata del 24 novembre scorso al “Mapei Stadium”, conclusa sul 2-2 con i nerazzurri due volte in vantaggio con Nzola su rigore e Meister ed altrettante raggiunte dai centri di Matic e Thorstvedt nel recupero – con in più la mancata possibilità di una quarta sfida in occasione dei Playoff Promozione del citato Campionato di Serie C1, con il Sassuolo ad aver concluso la stagione regolare al secondo posto ad una sola lunghezza (62 punti a 61) dal Grosseto promosso ed il Pisa terzo a quota 58, se non fosse che in semifinale Playoff i neroverdi si fanno eliminare (1-0 e 2-4) dal Monza, con i brianzoli poi sconfitti (0-1 e 2-0) dai nerazzurri che tornano così in B a distanza di 13 anni.

Nel ricordato Campionato di Serie C1 la prima gara fra le due compagini all’ombra della Torre Pendente si svolge il 28 gennaio 2007 alla 20esima giornata e l’incontro si conclude con la vittoria dei padroni di casa per 1-0 grazie alla rete siglata da Ferrigno a poco più di 10′ dal termine, Torneo che, come ricordato, si conclude con il Sassuolo secondo con 61 punti ed il Pisa terzo a quota 58, ma poi promosso in B attraverso i Playoff.

Promozione nel Torneo Cadetto che il Sassuolo, allenato da Allegri, centra l’anno successivo con il primo posto nel Girone A della Serie C1, così che nerazzurri e neroverdi hanno modo di trovarsi di nuovo di fronte nella Seconda Divisione Nazionale e, dopo la sconfitta all’andata per 1-3 del Pisa martedì 16 settembre 2008 allo “Stadio Alberto Braglia” di Modena per la seconda giornata (originariamente in programma il 7 settembre e posticipata per gli impegni di alcuni giocatori con le Nazionali), il ritorno che si svolge a fine gennaio 2009 all’Arena Garibaldi e valevole per la 23esima giornata, si conclude a reti bianche, risultato che torna comodo ad entrambe le formazioni, con gli ospiti al momento quarti con 38 punti a pari merito con il Parma e ad una sola lunghezza dal Brescia terzo, ed i padroni di casa 14esimi a quota 27 e tre lunghezze di margine sulla Zona salvezza, ma un deludente finale di Campionato li condanna alla retrocessione e conseguente Fallimento societario, mentre gli emiliani concludono settimi con 60 punti.

Con i neroverdi ad ottenere al termine della stagione 2012-’13 la Promozione in Serie A ed i nerazzurri a dover ripartire dalla Serie D, devono trascorrere ben 16 anni prima che Pisa e Sassuolo si affrontino nuovamente, è storia recente, nello scorso Torneo Cadetto, con stavolta il match di andata a disputarsi il 26 dicembre 2024 alla “Cetilar Arena” per l’ultima giornata di andata e che vede i nerazzurri di Mister Inzaghi trionfare con un netto 3-1 che porta le firme di Matteo Tramoni (doppietta) e Touré, con Pierini a limitare il passivo per gli ospiti, per un successo che consente al Pisa si allungare sullo Spezia, fermato sul pari interno con il Mantova e ridurre a tre (43 punti a 40) le lunghezze di distacco dai neroverdi, preludio di quella che sarà la Classifica finale, con entrambe le formazioni a garantirsi la Promozione diretta nella Massima Divisione, con 82 e 76 punti rispettivamente.

Riepilogo gare Pisa – Sassuolo all’Arena Garibaldi:

26.01.2007 – 20.a giornata Serie C1: Pisa – Sassuolo 1-0 (78′ Ferrigno)

31.01.2009 – 22.a giornata Serie B: Pisa – Sassuolo0-0

26.12.2024 – 19.a giornata Serie B: Pisa – Sassuolo 3-1 (24’ e 61′ Tramoni, 33′ Touré; 70′ Pierini)

