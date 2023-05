Presentata la rassegna “Fumetti & PopCorn”: un ricco calendario. Apre Bruno Bozzetto

Scritto da admin• 6:44 pm• Pisa, Cultura, Tutti

PISA – Un’edizione di Fumetti & PopCorn ancora più ricca rispetto al passato, quella che si svolgerà a Pisa da maggio ad ottobre 2023, attraverso una rassegna di omaggi, proiezioni. presentazioni ed incontri con grandi Maestri e giovani talenti, con l’obiettivo di esplorare il connubio esistente fra fumetto e cinema, e che è stata illustrata questa mattina agli Organi di Informazione presso lo Spazio Arsenale San Martino alla presenza del Direttore di Produzione del Cinema Arsenale Antonio Capellupo, della Direttrice Artistica Alessandra Ioalè, di Huang Yunlin, Direttrice dell’Istituto Confucio e di Lia Remorini, madre di Andrea Paggiaro, nonché Presidente della Fondazione Tuono Pettinato (pseudonimo del figlio) a cui l’evento è dedicato.

Una manifestazione resa possibile grazie al contributo di Fondazione Pisa e Unicoop Firenze, nonché in collaborazione con la Fondazione Tuono Pettinato, Dipartimento Informatica Università di Pisa, Sistema Museale di Ateneo, Museo degli Strumenti per il Calcolo, Istituto Confucio di Pisa, Future Fiction, Internet Festival e Libreria Ghibellina ed i cui eventi avranno un calendario itinerante, sia con spazi al chiuso presso il Cinema Arsenale che all’aperto nel Giardino di via La Nunziatina ed al Parco delle Concette, con inaugurazione in grande stile venerdì prossimo 19 maggio alle ore 19.30 presso il Cinema Arsenale con la presenza del pluripremiato maestro dell’animazione Bruno Bozzetto a presentare la sua ultima “Graphic,Novel”, Tugein, oltre ad introdurre la proiezione del suo celebre film d’esordio “West and Soda”.

In totale sono oltre 20 gli eventi, fra incontri e proiezioni,con oltre 15 ospiti, che fanno parte del cartellone 2023 della Rassegna, che propone fra le novità una stretta collaborazione con l’arte cinese, l’Università di Pisa ed, in particolare, una sezione conclusiva dedicata ai più piccoli, vale a dire “Fumetti & Popcorn Kids”, con laboratori creativi, presentazioni e proiezioni per bambini e bambine di età compresa fra i 6 ed i 10 anni.

Ad illustrare tale ambizioso e ricco programma è Antonio Capellupo, Direttore di Produzione del Cinema Arsenale, il quale evidenzia come: “si tratti di un progetto sviluppato assieme ad Alessandra Ioalè e che abbraccia vari mesi da maggio ad ottobre prossimi, rappresentando uno straordinario viaggio a cavallo fra la settima e la nona arte e per la cui realizzazione dobbiamo ringraziare il contributo di Fondazione Pisa, Unicoop Firenze, nonché tutta una serie di Partner culturali che ci permettono di realizzare eventi imperdibili con grandi Maestri e giovani talenti del Cinema e del Fumetto“.

“La Rassegna“, prosegue Capellupo, “prenderà il via venerdì prossimo con la presenza di Bruno Bozzetto, Maestro assoluto del Cinema di animazione, uno dei più premiati ed apprezzati a livello internazionale, così da rappresentare l’occasione per dialogare con lui ed, a seguire, con tutta una serie di talenti per quello che è un connubio che sempre di più la storia ci insegna stia interagendo, in quanto Cinema e Fumetto a livello generazionale sono due linguaggi che si abbracciano e che vengono amati non solo dai giovani ma anche da un pubblico adulto, ragion per cui quello che noi abbiamo proposto a livello organizzativo è un viaggio anche di location in quanto, oltre che presso il Cinema Arsenale, avremo modo di spostarci in estate al Giardino di via La Nunziatina ed al Parco delle Concette dove si svolgeranno proiezioni ed incontri da gustare assieme ad una fresca bevuta all’aperto parlando di arte. In tali occasioni“, conclude Capellupo, “vi sarà altresì la possibilità di far firmare agli autori le proprie pubblicazioni grazie alla collaborazione con il nostro partner storico “Libreria Ghibellina” presso le singole location degli eventi, così che gli amanti del fumetto potranno contemporaneamente acquistare e farsi dedicare il relativo libro, precisando infine che buona parte degli eventi saranno a titolo gratuito, con solo alcuni a prevedere l’acquisto del biglietto, ma con grandi riduzioni soprattutto destinate ai più giovani ed agli studenti, visto che l’idea condivisa con la Direttrice Ioalè è quella di riuscire a coinvolgere le più giovani generazioni e rendere la Rassegna più accessibile a tutti” …

Chiamata in causa, Alessandra Ioalè così descrive le novità dell’edizione 2023, sottolineando come: “le stesse riguardino, per quanto concerne le collaborazioni, l’aver stretto accordi di partnership con il “Pisa China Festival” e con “Internet Festival”, oltre ad aver aggiunto nella Rassegna una nuova Sezione, vale a dire “Fumetti & Popcorn Kids” dedicata ai bambini dai 6 ai 10 anni, in programma a chiusura della Rassegna ad ottobre con quattro Laboratori, incontri, proiezioni e presentazioni, in modo da aver quest’anno diversificato non solo tematiche ed offerta culturale, ma anche per fasce di età, in quanto le due arti del Cinema e Fumetto hanno bisogno di nuova linfa e sensibilità e noi cerchiamo di offrire il nostro contributo al riguardo. Non va peraltro dimenticata“, conclude la Ioalè, “la maggiore collaborazione per questa edizione con l’ambiente universitario, grazie all’accordo con Internet Festival che ci ha permesso di dare maggiore risalto alle tematiche relative all’intelligenza artificiale ed alla tecnologia informatica in generale applicata alla creazione artistica, nello specifico fumetto, audiovisivo e cinema attraverso un Panel che vedrà un importante esponente nel panorama del Fumetto quale Massimo Giacon confrontarsi con Francesco D’Isa, pioniere dell’arte digitale italiana per un incontro moderato dal Prof. Fabio Gadducci dell’Università di Pisa“.

IL PROGRAMMA

Venerdì 19 Maggio 2023

Ore 19.30 Cineclub Arsenale – Presentazione di Tugèin (ReNoir Comics) – Incontro con Bruno Bozzetto

Ore 20.30 Cineclub Arsenale – Proiezione di West and soda diBruno Bozzetto

Mercoledì 24 Maggio 2023

Ore 19.30 Cineclub Arsenale – Presentazione di Venere privata (Oblomov Edizioni) – Incontro con Paolo Bacilieri

Ore 20.30 Cineclub Arsenale – Proiezione di Il caso ‘Venere privata’ di Yves Boisset

Domenica 11 Giugno 2023

Ore 18.00 Cineclub Arsenale – Omaggio a Bonvi: Nick Carter dalla Tv al fumetto -Incontrocon Sofia Bonvicini e Alberto Brambilla

Mercoledì 21 Giugno 2023

Ore 19.30 La Nunziatina – Presentazione di Stanotte sfilano cento fantasmi (Future Fiction) – Incontro con Francesco Verso e Gabriele “Caelpher” Ghirelli

Ore 21.30 Parco delle Concette – Proiezione in anteprima di Annular Eclipse di Zhang Chi

Martedì 4 Luglio 2023

Ore 19.30 La Nunziatina – Presentazione di La vita della mia ex per come la immagino io (Minimum Fax) – Incontro con Eliana Albertini e Gero Arnone

Venerdì 21 Luglio 2023

Ore 19.30 La Nunziatina – Presentazione di Da sola (Diabolo Edizioni) – Incontro con Percy Bertolini e Matteo Contin

Mercoledì 26 Luglio 2023

Ore 19.30 La Nunziatina – Presentazione di The Cyan’s anthem (Eris Edizioni) – Incontro con Lucia Biagi

Martedì 5 Settembre 2023

Ore 19.30 La Nunziatina – Presentazione di L’uomo con la faccia in ombra (Feltrinelli Editore) – Incontro con Tito Faraci

Ore 21.30 Parco delle Concette – Omaggio alla Walt Disney: Topolino elettronico – Sonorizzazione dal vivo dei corti muti di Mickey Mouse diretta da Davide Barbafiera

Sabato 23 Settembre 2023

Ore 19.30 Cineclub Arsenale – Presentazione di Viaggio a Tokyo (Canicola) – Incontro con Vincenzo Filosa

Ore 20.30 Cineclub Arsenale – Proiezione di Viaggio a Tokyo di Yasujirō Ozu

Venerdì 6 Ottobre 2023

Ore 19.30 Cineclub Arsenale – Il futuro del fumetto e dell’audiovisivo nell’era delle A.I. – Incontro con Francesco D’Isa e Massimo Giacon

Ore 20.30 Cineclub Arsenale – Proiezione di Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone di Hideaki Anno

Domenica 15 Ottobre 2023

Ore 10.30 Cineclub Arsenale – Presentazione di Roba da mostri (Tunué) – Incontro e laboratorio con Emiliano Pagani e Fabrizio Pluc Di Nicola

Martedì 17 Ottobre 2023

Ore 20.30 Cineclub Arsenale – Proiezione di Akira di Katsuhiro Otomo

Martedì 24 Ottobre 2023

Ore 20.30 Cineclub Arsenale – Proiezione di Ghost in the shell di Mamoru Oshii

I laboratori creativi di ‘Fumetti & Popcorn Kids’ si terranno ad Ottobre nel corso delle domeniche

