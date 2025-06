Presentata la nuova struttura dell’Istituto Dermacademy: un luogo dove la cura diventa metodo

Written by Antonio Tognoli• 11:07 am• Pisa, Attualità

PISA – Si è tenuta, mercoledì 25 giugno, l’inaugurazione ufficiale della nuova sede dell’Istituto Dermacademy, clinica d’eccellenza per la dermatologia, medicina estetica e chirurgia plastica. La struttura è diretta dal Dott. Giovanni Menchini, tra i massimi esperti internazionale nella cura della vitiligine. Non a caso, la data scelta coincide con la Giornata Internazionale della Vitiligine, a testimonianza dell’impegno dell’Istituto nella ricerca e nella cura di questa patologia. Confcommercio Provincia di Pisa presente all’inaugurazione con il Presidente Stefano Maestri Accesi.

Il progetto è il risultato di una visione che si è sviluppata nel tempo e si concretizza in uno spazio concepito per integrare dermatologia, medicina estetica e chirurgia plastica in un dialogo costante e sinergico. Questa compresenza di discipline fa dell’Istituto Dermacademy un unicum nel panorama italiano, dove l’equipe medica collabora in un percorso di formazione continua per offrire ai pazienti cure e soluzioni d’eccellenza.

L’Istituto Dermacademy parte dalla consapevolezza che la pelle non è solo una barriera, ma un paesaggio che riflette la salute biologica, emotiva e simbolica di ciascuno. Con un approccio integrato e personalizzato, l’Istituto propone soluzioni avanzate per la diagnosi e la cura delle malattie autoimmuni e infiammatorie come la vitiligine, senza trascurare la sensibilità e la protezione che richiede la dermatologia pediatrica.

Una nuova sala operatoria per l’eccellenza chirurgica

Dermacademy inaugura una nuova sala operatoria ad alta specializzazione, progettata per garantire i più elevati standard di qualità, sicurezza e precisione. Si tratta di una struttura certificata ISO 5, uno dei livelli più rigorosi di classificazione ambientale, che definisce un ambiente controllato a bassissima contaminazione particellare, ideale per garantire la massima sicurezza microbiologica. Ogni elemento – dal sistema di filtrazione dell’aria in pressione ai flussi laminari, dall’illuminazione chirurgica di ultima generazione al controllo digitale della strumentazione – è stato studiato per supportare interventi di chirurgia dermatologica e plastica anche nei casi più delicati. Questa sala operatoria rappresenta uno dei progetti più innovativi del territorio, concepito per rispondere alle esigenze di una medicina in continua evoluzione e per offrire ai pazienti un ambiente protetto, tecnologico e orientato alla qualità del risultato.

Istituto Dermacademy valorizza il futuro

Nell’ambito dell’inaugurazione, Dermacademy annuncia la creazione di un premio di studi dedicato agli studenti di Medicina e Chirurgia, in collaborazione con l’Università di Pisa. L’iniziativa si rivolge ai futuri dottori che desiderano esplorare nuove frontiere della medicina con rigore scientifico e aprendosi sempre a nuove domande. Il premio di studio rappresenta un sostegno concreto, sia economico sia formativo, con l’obiettivo di valorizzare i giovani talenti e sostenere lo sviluppo di una nuova generazione di professionisti.

“L’inaugurazione della nuova sede dell’Istituto Dermacademy rappresenta un esempio virtuoso di come innovazione, competenza e visione possano tradursi in un’eccellenza concreta sul territorio” afferma il Presidente Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi “In un momento in cui la qualità dei servizi e l’investimento sulle persone fanno la differenza, strutture come questa testimoniano quanto sia importante credere nella sinergia tra scienza, cura e formazione. Dermacademy non solo innalza il livello dell’offerta sanitaria locale, ma contribuisce a rafforzare l’intero comparto, con positive ricadute economiche e sociali. Come Confcommercio esprimiamo il nostro plauso per un progetto che guarda al futuro con responsabilità, passione e coraggio”.

Grande entusiasmo nelle parole del direttore della struttura, il Dott. Giovanni Menchini : “ll nostro non desidera essere un progetto ambizioso fine a sé stesso, ma un percorso condiviso, costruito su una visione comune e su un impegno costante. Dermacademy nasce da questi valori: un’unione tra competenza clinica, struttura organizzativa e attenzione umana. È grazie a questa comunione di intenti che oggi questo progetto ha potuto prendere vita. Posso oggi affermare che l’Istituto Dermacademy è un importante punto di riferimento clinico per tutto il territorio, e non solo.”

