Mazzarri scrive all’assessore ai lavori pubblici di San Giuliano Terme: “Insufficienza dell’illuminazione in tre arterie del territorio comunale”

Written by admin• 9:36 am• San Giuliano Terme, Attualità, Pisa, Politica, Politica

SAN GIULIANO TERME – La Consigliera comunale civica Elisabetta Mazzarri, della Lista Boggi Sindaco, ha presentato in data odierna un’interrogazione a risposta scritta indirizzata al Sindaco del Comune di San Giuliano Terme e all’Assessora ai Lavori Pubblici, Dott.ssa Coli, per segnalare la persistente insufficienza dell’illuminazione pubblica in tre arterie viarie del territorio comunale: Via Nino Bixio, Via Turati (frazione Arena Metato) e Via San Jacopo, nelle vicinanze del Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS).



“L’iniziativa nasce dalla preoccupazione per la sicurezza stradale e l’incolumità pubblica, specialmente nelle ore notturne, in aree che vedono il transito quotidiano di residenti, ciclisti e pedoni, spesso in assenza di condizioni minime di visibilità.

Premesse e motivazioni La richiesta prende le mosse dal riconoscimento che una buona illuminazione pubblica è un servizio essenziale: non solo migliora la vivibilità degli spazi urbani, ma è anche uno strumento concreto di prevenzione degli incidenti stradali. Dati aggiornati di ACI e ISTAT dimostrano infatti che il 40% degli incidenti mortali si verifica tra le 22 e le 6 del mattino, spesso in strade prive di illuminazione adeguata” continua Mazzarri.



In particolare, la Consigliera Mazzarri ha evidenziato quanto segue:

Via Nino Bixio: il tratto intermedio è totalmente sprovvisto di punti luce, con evidente pericolo per i residenti e per gli utenti della strada;

Via Turati: anche qui il tratto centrale, in un contesto residenziale densamente abitato, è scarsamente illuminato, rendendo rischioso il passaggio per veicoli, biciclette e pedoni;

Via San Jacopo, in prossimità del Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS):

l’assenza di illuminazione aggrava i rischi per numerosi migranti che si spostano quotidianamente in bicicletta, spesso in orari serali e notturni, senza adeguata visibilità.

La zona risulta particolarmente vulnerabile, poiché questi cittadini non hanno alternative di trasporto, e la mancanza di luce li rende poco visibili agli automobilisti, con potenziali gravi conseguenze per la loro incolumità.

Richieste formali

Nell’interrogazione, la Consigliera chiede al Sindaco e all’Assessora ai Lavori Pubblici:

l’assenza di illuminazione aggrava i rischi per numerosi migranti che si spostano quotidianamente in bicicletta, spesso in orari serali e notturni, senza adeguata visibilità. La zona risulta particolarmente vulnerabile, poiché questi cittadini non hanno alternative di trasporto, e la mancanza di luce li rende poco visibili agli automobilisti, con potenziali gravi conseguenze per la loro incolumità. Richieste formali Nell’interrogazione, la Consigliera chiede al Sindaco e all’Assessora ai Lavori Pubblici: Se siano già stati effettuati sopralluoghi o valutazioni tecniche da parte degli uffici competenti;

Se si intenda procedere urgentemente all’installazione di almeno tre (3) nuovi punti luce in ciascuno dei tratti critici di Via Nino Bixio e Via Turati;

Se sia prevista un’azione immediata per illuminare Via San Jacopo, nei pressi del CAS, per garantire la sicurezza di chi si muove in bicicletta in assenza di altri mezzi di trasporto;

Se vi siano fondi già stanziati o in previsione per il potenziamento della rete di illuminazione nelle frazioni del Comune;

Se si stiano valutando soluzioni tecnologiche innovative e sostenibili, come impianti fotovoltaici, lampioni smart a LED o sistemi a basso impatto ambientale.

Equità territoriale e sicurezza per tutti.

Equità territoriale e sicurezza per tutti.

“La sicurezza urbana non può essere un privilegio riservato ai centri abitati più visibili – conclude la Consigliera Mazzarri – ma deve essere garantita in modo uniforme a tutti i cittadini, comprese le frazioni e le zone periferiche come Arena Metato. Chi si muove a piedi o in bicicletta non può essere lasciato al buio, con gravi rischi per la propria incolumità e per quella degli altri”. L’interrogazione è stata depositata con richiesta di risposta scritta nei tempi previsti dal Regolamento del Consiglio comunale.



Last modified: Giugno 26, 2025