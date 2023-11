Presentata la 17esima edizione del “Memorial Saverio Masi” con una camminata non competitiva di sei chilometri

Scritto da admin• 3:28 pm• Pisa, Attualità, Sport/Altro, Tutti

PISA – Il trascorrere del tempo non lenisce il dolore dei familiari così come non svanisce il ricordo dei colleghi rispetto alla tragica fine del Vigile del Fuoco Saverio Masi, scomparso nel 2006 nello svolgimento del proprio dovere, così che anche domenica prossima 26 novembre i Vigili del Fuoco di Pisa organizzano la 17esima edizione del “Memorial Saverio Masi”, vale a dire una camminata non competitiva di 6 chilometri resa possibile grazie alla collaborazione fra il Comitato Saverio Masi, il Gruppo Sportivo di Canottaggio Billi-Masi e l’UISP Provinciale.

Una iniziativa che, come ogni anno, unisce alla commemorazione dello sfortunato Vigile, anche la beneficenza, dato che il ricavato riveniente dalla quota di iscrizione (appena 5€uro), oltre che dalla vendita di Calendari sarà interamente devoluto alla Associazione “Coordinamento Etico Caregivers” di Pisa, un importante riconoscimento a favore di chi fa dell’inclusione una propria ragione di vita e che, proprio quest’anno, avrà l’occasione di offrire ai propri assistiti – quasi tutti impossibilitati a camminare – l’opportunità di ammirare Pisa da una prospettiva unica quale il camminamento sopra le Mura al pari di una parte del percorso all’interno dell’Orto botanico, grazie alla collaborazione con l’Università di Pisa.

L’appuntamento è quindi per domenica 26 novembre alle ore 9:30 presso la Sede Centrale del Comando dei VV.FF. di Pisa posta in Viale delle Piagge n.1 a gruppi scaglionati da dove si proseguirà con il percorso sulle Mura con due distinti accessi – dalla Torre in legno in Piazza Del Rosso per i normodotati e da Piazza delle Gondole per chi ha problemi di deambulazione od è costretto su sedia a rotelle – per poi attraversare Piazza dei Miracoli ed entrare all’Orto Botanico, prima di concludersi facendo ritorno al Comando dei Vigili mediante un passaggio sui Lungarni.

Quale sia il significato di questo evento lo ricorda l’Ispettore dei VV.FF: Alessandro Susini, sottolineando come: “l’organizzazione di questo evento fa sì che ogni anno si rinnovi il ricordo della tragica scomparsa di Saverio ed il nostro Comando è pertanto particolarmente orgoglioso di celebrarne la memoria attraverso questa iniziative che è oramai divenuta un appuntamento tradizionale per tutta la città che coinvolge anche le Scuole oltre che ogni tipologia di individuo, dato che i Vigili del Fuoco rappresentano altresì uno dei Corpi più amati dalla popolazione in generale, ragion per cui siamo certi che anche questa edizione ripeterà il successo delle precedenti allorché abbiamo avuto circa 400 iscritti“.

Un evento che si è potuto sviluppare anche grazie alla collaborazione con l’UISP, come evidenzia la Presidente Provinciale Uisp Alessandra Rossi: “Da parte mia sono particolarmente felice del sostegno da parte dell’Ente a questa Manifestazione, stante la mia vicinanza personale alla sorella di Saverio, in quanto abbiamo avuto un percorso scolastico parallelo, senza dimenticare che l’essere l’Unione Italiana Sport per tutti sta proprio a significare il nostro obbligo a pubblicizzare un evento in memoria di una persona sfortunata ma che vive ancora nel ricordo dei suoi colleghi che con grande impegno portano avanti ed organizzano il Memorial a lui dedicato“.

“Ed, in particolare“, conclude Alessandra Rossi, “non va sottovalutato il messaggio che l’evento contiene, oltre alla memoria di Saverio, ovvero la devoluzione del ricavato in beneficenza, con la scelta ricaduta quest’anno sul Coordinamento etico Caregivers di Pisa, il che determina un continuo intersecarsi fra Associazioni che lavorano insieme durante l’anno e si supportano nelle varie attività, creando proposte per la città“.

Chiamata in causa, non può che manifestare la piena soddisfazione Maria Antonietta Scognamiglio, Presidente del Coordinamento Etico Caregivers di Pisa, la quale mette in risalto come: “l’essere stati scelti per questo contributo mi rende particolarmente orgogliosa, al pari dei miei ragazzi e ragazze, alcuni con disabilità anche gravissime, per il sostegno ricevuto dai Vigili del Fuoco e dalla famiglia Masi, ovvero rappresentare ciò che deve essere il rapporto con la disabilità, che deve divenire un qualcosa di inclusivo all’interno di una comunità, ragion per cui domenica prossima faremo una bellissima passeggiata, visto che Associazioni come le nostre vivono di questi progetti, in quanto non solo contribuiscono a portare avanti tutta una serie di attività nell’autonomia, nelle passioni, nei desideri e negli obiettivi che vogliono raggiungere, ma è altrettanto importante che queste loro necessità vengano conosciute, così che arrivare ad organizzare una mattinata così inclusiva tramite una passeggiata in cui convivono normodotati e carrozzine elettroniche ritengo sia un qualcosa destinato a servire anche in un prossimo futuro“.

“Un altro particolare da sottolineare“, conclude Maria Antonietta Scognamiglio, “deriva dall’aver quest’anno aggiunto nel percorso l’Orto Botanico, un sito al quale sono personalmente molto affezionata in quanto vi ho condiviso parte del mio cammino di studi e che ritengo sia ancora non sufficientemente conosciuto trattandosi di un autentico gioiello della nostra città, mentre i nostri assistiti avranno così modo di visitarlo domenica mattina e sono convinta che matureranno il desiderio di ritornarci dato che si tratta di un ambiente che non può non affascinare e per il quale mi sento in dovere di ringraziare l’Università che ci sostiene in vari progetti legati all’inclusione “.

Come ogni anno, non hanno voluto mancare alla presentazione dell’evento Mamma Edda e la sorella Sandra di Saverio, con quest’ultima a voler evidenziare come: “anche quest’anno i VV.FF. hanno organizzato il consueto Memorial nel ricordo di mio fratello e per noi familiari ciò rappresenta un valore grandissimo ed il valore aggiunto dell’evento sta nel sostenere ad ogni edizione un’Associazione del territorio, con la scelta caduta per il 2023 sul Comitato Etico Caregivers, mentre rispetto al passato la prevista camminata di 6 chilometri includerà il percorso sulle Mura sino a Piazza dei Miracoli e la visita all’Orto Botanico“.

“Questa Manifestazione“, conclude Sandra Masi, “serve per noi familiari a tenere vivo il ricordo di Saverio ed è particolarmente importante che ciò avvenga in una maniera inclusiva che coinvolge chiunque, dato che la camminata è fattibile per tutti, rappresentando altresì un’occasione per stare insieme e magari fornire un aiuto a chi ne ha più bisogno, anche sotto l’aspetto di una mera attenzione, il che per noi ha un valore altissimo e per il quale non posso che ringraziare anche il sostegno da parte dell’UISP che fa sì che ogni anno le varie collaborazioni si rinsaldano creando una sorta di volano in vista di future iniziative“.

