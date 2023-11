Casartigiani e “Quelle di Boscoborgo” contro la violenza sulle donne a Cinecittà World

Scritto da admin• 3:40 pm• Pisa, Cultura, Tutti

PISA – “Quelle di Boscoborgo“, già note al grande pubblico per le frequentazioni dei programmi Rai dove hanno presentato i loro lavori, saranno protagoniste all’evento BukRomance il 25 novembre a Roma presso Cinecittà World e il Caffé letterario romano.

“Quelle di Boscoborgo” sono un gruppo di donne di Pisa e provincia, che svolgono varie professioni tra cui quelle di insegnante e medico pediatra. Si tratta di un progetto nato dalla volontà di avvicinare il mondo dei giovani per trasmettere loto quei valori di cui tanto si parla ma che sono sempre distanti dalla loro realtà quotidiana, unendo cultura e solidarietà verso quei genitori chiamati a lottare per la salute dei loro figli.

“I nostri piccoli gesti, indispensabili come una bolletta, una spesa alimentare, un pigiama o la gioia di acquistare un libro o un gioco per il proprio figlio – dicono le organizzatrici –. Non siamo formalmente un’associazione, ma sosteniamo quelle presenti nelle pediatrie, per dare supporto a bambini e ragazzi chiamati troppo precocemente a difendere la loro salute. Amiamo unire cultura, fantasia, lettura, intuizione, sostenibilità, abbracciando quei principi e quei valori ormai troppo distanti dalle realtà”.

Il prossimo 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e nell’ambito della terza edizione dell’evento letterario BukRomance Cinecittà world a Roma, ci è stato riservato uno spazio speciale per l’evento di beneficenza “Quelle di Boscoborgo”. All’evento romano saranno presenti Matilde Gioli, Alice Arcuri, Giancarlo Bozzo, Leonardo Manera, Chiara Nicito, Angela Adamoli, Pierdante Piccioni e Pierangelo Sapegno; modera Paolo Di Giannantonio.

“Il nostro progetto – proseguono – ha previsto degli spazi diversi fra loro ma accomunati dal tema dell’amore nel suo significato più ampio, dove, in un clima natalizio allestito per l’occasione nel grande parco di Cinecittà world, i bambini presenti potranno interagire con comici, attori, giornalisti, scrittori che hanno aderito all’iniziativa”.

“Con grande entusiasmo Casartigiani Toscana è sostenitrice dell’evento e invitiamo ad una ampia partecipazione – afferma il presidente Paolo Ribechini –. Nell’occasione abbiamo messo a disposizione ingressi gratuiti fino ad esaurimento posti per aiutare alla buona riuscita di un evento dal profondo significato: la violenza sulle donne è un grave problema che interessa tutta la società e tutti noi, associazioni di categoria comprese, siamo chiamati ad amplificare questo messaggio in una fase storica che sta vedendo una grave recrudescenza del fenomeno. Grazie al gruppo “Quelle di Boscoborgo” per l’enorme ed infaticabile impegno che portano avanti”. La giornata si concluderà al caffé letterario alle ore 21 con lo spettacolo di Zelig. L’evento è finalizzato a sostenere tre associazioni pediatriche infantili: Associazione genitori oncologia pediatrica Agop, Istituto Filippo Smaldone di Roma, Gemelli Adhd Aps.

Per informazioni, prenotazioni e registrazioni su https://www.bukromance.com/

