Pisa celebra Antonio Ligabue: conferenza e annuncio della mostra agli Arsenali Repubblicani

PISA- Nel giorno del 60° anniversario della scomparsa di Antonio Ligabue, martedì 27 maggio alle ore 16, la Sala Baleari del Comune di Pisa ospiterà una conferenza aperta al pubblico dedicata alla vita e all’opera del grande artista. In questa occasione sarà ufficializzata l’apertura della mostra celebrativa dedicata a Ligabue, in programma agli Arsenali Repubblicani di Pisa a partire dal 26 dicembre 2025.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Augusto Agosta Tota per Antonio Ligabue, in collaborazione con Beside Arts e ARTIKA, con il patrocinio del Comune di Pisa, offrirà l’opportunità di riscoprire l’intensità espressiva e la carica emotiva dell’artista, considerato uno dei grandi interpreti dell’Espressionismo europeo del Novecento.

Protagonista dell’incontro sarà Mario Alessandro Fiori, segretario generale della Fondazione e curatore della mostra, profondo conoscitore della figura e dell’opera di Ligabue. Interverranno anche Filippo Bedini, Assessore alla Cultura del Comune di Pisa, e Daniel Buso di ARTIKA.

“Due importanti occasioni, per raccontare e mostrare il genio di Ligabue, si presentano a Pisa – afferma Fiori – una conferenza e una mostra tramite le quali sarà possibile mostrare la forza di quest’artista, la sua urgenza espressiva e la sua appartenenza, spesso sottovalutata, all’Espressionismo europeo. Le sue opere parlano la stessa lingua emotiva di Munch, Schiele e Van Gogh, con una voce autentica e profondamente moderna.”

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. L’evento segna l’avvio di un percorso di valorizzazione artistica che culminerà con la grande mostra invernale agli Arsenali Repubblicani, per rendere omaggio a un artista che ha saputo trasformare la sofferenza personale in potenza creativa.

