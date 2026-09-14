Premiati i centisti degli istituti superiori cascinesi

Written by Redazione• 2:07 pm• Cascina, Attualità, Cultura

CASCINA – Sono tre i “centisti” che si sono diplomati nell’ultimo anno scolastico negli istituti cascinesi, tutti provenienti dal Liceo Pesenti.

A loro l’amministrazione comunale ha consegnato un attestato di congratulazioni per l’eccellente percorso fatto nei 5 anni di studio. Si tratta di Emanuele Tarantino di Cascina (per lui anche la lode), Matilde Caciagli di Santa Maria a Monte e Matteo Nencini di Buti. A premiare i ragazzi c’erano Michelangelo Betti (sindaco di Cascina), Fausto Bosco (assessore all’istruzione del Comune di Cascina), Manuela Del Grande (sindaca di Santa Maria a Monte), Francesca Di Bella (vicesindaca e assessora all’istruzione del Comune di Buti) e Danae Pracella (professoressa del Pesenti).

“Per il primo anno – ha detto il sindaco Michelangelo Betti – i centisti sono tutti del Pesenti, una scuola che è cresciuta tanto nel corso degli anni e che attira studenti anche da oltre i confini comunali. Una comunità scolastica piuttosto composita, ma proprio per questo consente anche di avere rapporti diversi rispetto a quelli che magari si ritroverebbero a Pisa o a Pontedera. Il nostro territorio dialoga con molti altri comuni e il Pesenti in questo somiglia al nostro Comune. A nome mio e del Comune che rappresento, mi congratulo con voi e vi auguro di poter continuare i vostri studi con profitto”.

A rappresentare il Liceo Pesenti e portare il saluto della dirigente Savino c’era la professoressa Pracella. “Questo è un momento importante non soltanto per voi studenti e per le famiglie, ma anche per noi professori che vi abbiamo accompagnato in questi anni – ha detto –. Avete concluso il vostro percorso di scuola superiore con il massimo dei voti e questo è sicuramente un risultato di cui essere orgogliosi. Voglio augurarvi di portare con voi tutto ciò che c’è stato dietro a questo risultato. Adesso per voi comincia qualcosa di nuovo: qualcuno continuerà a studiare, qualcuno magari non ha ancora ben chiaro come sarà il futuro, ma vi auguro semplicemente di avere la curiosità di continuare a imparare, il coraggio di fare le vostre scelte e la capacità di metterci impegno in tutto ciò che farete”.

Dopo i saluti e le congratulazioni di Francesca Di Bella e Manuela Del Grande, l’assessore Fausto Bosco ha concluso rivolgendo ai ragazzi “i migliori successi per il futuro. Cento è un traguardo raggiunto ma anche un punto di partenza. Cento è un numero bellissimo, che rappresenta il vostro impegno, quello che avete speso in questi anni e sono sicuro che sarà un punto anche di partenza per gli ulteriori e nuovi successi che vi aspettano. Quindi non smettete di sognare, continuate ad impegnarvi e vedete che la vita vi darà soddisfazione”.

Last modified: Settembre 14, 2026