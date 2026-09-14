Pontedera, oltre 600mila euro per le scuole: apre anche il nuovo Polo 0-6

Written by Redazione• 2:13 pm• Pontedera, Attualità

PONTEDERA – Oltre 600mila euro per rendere le scuole di Pontedera più sicure, funzionali e accoglienti. È il bilancio degli interventi estivi del Comune, che ha approfittato della chiusura dei plessi per realizzare manutenzioni, adeguamenti normativi e opere di miglioramento degli edifici.

Gli investimenti principali hanno interessato la Gandhi, con 280mila euro, la De Amicis, con 95mila euro, e la scuola dell’infanzia di Santa Lucia, con 75mila euro. I lavori hanno riguardato soprattutto la prevenzione incendi e la sostituzione dell’illuminazione con sistemi più efficienti.

«Nel corso della stagione più calda, mentre le scuole erano chiuse, i cantieri non si sono praticamente mai fermati», sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Mattia Belli.

La manutenzione ordinaria ha coinvolto quasi tutti i plessi comunali, con ripristini e tinteggiature. Altri 30mila euro sono stati destinati alle palestre del Romito e della Gandhi, mentre alla scuola dell’infanzia Mirò sono stati investiti 20mila euro per la regimazione delle acque piovane. Alla scuola del Villaggio Piaggio, lavori per 10mila euro hanno riguardato l’impermeabilizzazione della terrazza, gli intonaci e il parquet.

È inoltre già finanziato e in fase di affidamento un intervento da 70mila euro per la prevenzione incendi nella scuola di via Zara, a La Rotta.

Il 15 settembre entrerà in funzione anche il nuovo Polo educativo 0-6 di Fuori del Ponte. Per gli arredi interni ed esterni il Comune ha ottenuto un ulteriore finanziamento europeo di 460mila euro attraverso un bando PON.

«Il nostro augurio va a tutta la comunità scolastica: studenti, insegnanti, famiglie, personale e dirigenti», afferma l’assessore all’Istruzione Francesco Mori, ribadendo l’impegno a proseguire gli investimenti e il dialogo con le scuole, considerate un luogo fondamentale di crescita, inclusione e futuro per la città.

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Last modified: Settembre 14, 2026