Prelievi di sangue: dal 18 agosto si possono prenotare gli appuntamenti per le “curve da carico adulti”

PONTEDERA – L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica che da lunedì 18 agosto 2025 è possibile usufruire di Zerocode, il sistema regionale di prenotazione online dei prelievi del sangue, per fissare gli appuntamenti delle “curve da carico adulti” messi a disposizione a partire dal 1° settembre 2025 al punto prelievi della Casa della Salute di Volterra e dal 10 ottobre 2025 all’ospedale “Lotti” di Pontedera.
Dal 18 agosto è possibile, tramite il sistema Zerocode, prenotare anche l’esame “emogassanalisi”, erogato sempre al “Lotti” e messo a disposizione dal 1° settembre 2025.
Si ricorda che gli esami eseguiti all’ospedale di Pontedera devono essere prescritti in singole ricette dematerializzate. Altrimenti non possono essere visualizzati nelle agende di prenotazione del portale Zerocode.
Si informa inoltre che le prenotazioni delle “curve da carico in gravidanza” erogate agli ospedali di Volterra e Pontedera sono garantite dagli sportelli Cup aziendali.Last modified: Agosto 12, 2025