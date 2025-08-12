Turismo, conclusa missione in Cina. Pesciatini: “Strategia di lungo periodo per consolidare Pisa come meta turistica anche per il mercato asiatico”

Written by admin• 12:42 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Si è conclusa nei giorni scorsi la visita in Cina della delegazione di Pisa per rafforzare le collaborazioni nei settori del turismo, economia, commercio e cultura. Dopo che nei mesi scorsi erano stati ospitati diversi tour operator cinesi in occasione del Buy Tuscany, per la prima volta si è tenuto a Pisa, e aver partecipato al Forum del turismo a Canton nel 2024, Pisa è stata promossa dal 31 luglio all’8 agosto scorso nelle città cinesi di Hohhot, Pechino e Ordos. L’iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione con l’associazione culturale EstOvestEst-APS e la società Oeoitalia.

«Questa missione – dice l’assessore al turismo e commercio del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini – ha permesso di narrare al mercato orientale l’autentica immagine della città di Pisa: oltre agli storici e iconici monumenti, sono stati descritti i paesaggi, gli itinerari e presentati i nostri prodotti, confermando Pisa come una città dinamica, accogliente e aperta al dialogo con il mondo. La missione si inserisce in una strategia di lungo periodo per consolidare Pisa come destinazione turistica internazionale, e ha costituito un ulteriore passo concreto verso una maggiore presenza della città sui mercati turistici asiatici per una più profonda comprensione reciproca tra culture, con particolare riferimento a progetti legati alle arti visive contemporanee, tra le quali specificamente l’arte digitale e le scienze».

Durante i giorni della missione, grazie alla collaborazione di alcuni produttori locali, i partner cinesi hanno potuto degustare amari, oli e specialità agroalimentari del territorio, accompagnati dal racconto dei luoghi d’origine. Una narrazione che ha incluso i prodotti del Parco naturale di San Rossore.

Sono state incontrate, online e in presenza, istituzioni governative, accademiche e turistiche di primo piano, tra cui: l’Ufficio Affari Esteri di Hohhot, il Dipartimento di Cooperazione Internazionale, il Bureau del Turismo e della Cultura di Hohhot, l’azienda fieristica, la Filiale del tour operator CTS (China Travel Service), il Consiglio Cinese per la Promozione del Commercio Internazionale (CCPIT), il Dipartimento di Relazioni Internazionali del CCPIT , la Camera di Commercio Internazionale, tutte della Regione Autonoma della Mongolia interna, l’Accademia Centrale di Belle Arti della Cina (CAFA), la China Council for the Promotion of International Trade Ordos Committee, il Gruppo Turistico e Culturale di Ordos, il Dipartimento dell’Industria del Turismo e della Cultura di Ordos.

