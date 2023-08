Potenziato il servizio taxi per le persone con disabilita motoria

Scritto da admin• 11:23 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – La Giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi una delibera per avviare il procedimento che porterà al potenziamento del servizio taxi di trasporto delle persone con disabilità motoria, attraverso la concessione di tre nuove licenze.

Il numero di licenze taxi preposte al servizio di trasporto delle persone con disabilità motoria passerà quindi da 5 a 8. Le tre nuove licenze saranno concesse attingendo alla graduatoria, ancora in vigore fino al prossimo 10 dicembre, del concorso pubblico bandito nel 2017 per “l’assegnazione a titolo oneroso di cinque licenze per l’esercizio del servizio taxi mediante veicoli appositamente attrezzati per l’accesso autonomo delle persone con grave disabilità motoria”.

