Buon test per la Primavera del Pisa contro il Pontedera

PISA – Buon test per la Primavera del Pisa Sporting Club che continua il ritiro precampionato a Casciana Terme.

I ragazzi di Mister Innocenti hanno affrontato in amichevole il Pontedera, a sua volta in preparazione in vista del campionato di Serie C; un ottimo test per valutare lo stato di avanzamento della condizione e l’apprendimento delle nuove indicazioni tecniche. Per la cronaca il match si è concluso sul punteggio di 2-0 in favore dei granata; entrambe le reti sono state messe a segno nella ripresa.



PISA PRIMAVERA – US PONTEDERA 0-2



PISA PRIMAVERA (4-2-3-1). Vukovic (32’ st Baglini); Biagini (32’ st Baldacci), Lormanis (17’ st Gueye), Coppola (36’ st Rossi), Ghibaudo (32’ st Bartolini); Sala (17’ st Doveri), Trdan (32’ st Cannarsa); Bocs (1’ st Seck), Lovo (1’ st Ferrari), Raychev (42’ st Campani); Casagrande (24’ st Frosali). Allenatore. Innocenti.

PONTEDERA (3-4-2-1). Lewis (17’ st Stancampiano); Calvani (17’ st Barbafieri), Espeche (17’ st Pretato), Guidi (17’ st Gagliardi); Perretta (17’ st Maiello), Benedetti (17’ st Conticelli), Marrone (17’ st Disegni), Ambrosini (17’ st Angori); Delpupo (17’ st Uva), Ianesi (17’ st Salvadori); Nicastro (17’ st Fossati). Allenatore Canzi.

Arbitro. Niccolò Monti di Firenze. Assistenti Andreani-Particelli.

Reti. 16’ st Ianesi, 31’ st Fossati

