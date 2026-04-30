Terricciola, prosegue la manutenzione del verde: interventi in corso a Morrona

Written by Redazione• 10:48 am• Terricciola

TERRICCIOLA – Continuano gli interventi di manutenzione e cura del verde pubblico su tutto il territorio comunale di Terricciola, con un programma che sta interessando progressivamente le diverse frazioni.

In questi giorni le operazioni si stanno concentrando in particolare a Morrona, dove il personale è impegnato nella sistemazione delle aree verdi e nella riqualificazione degli spazi pubblici. Tra gli interventi realizzati rientra anche la pulizia della fontana del paese, restituita al decoro e alla piena fruibilità per cittadini e visitatori.

L’attività rientra in un piano più ampio di manutenzione ordinaria e valorizzazione degli spazi pubblici, con l’obiettivo di garantire una maggiore qualità urbana e una migliore vivibilità dei luoghi.

Nella mattinata di ieri il sindaco Matteo Arcenni e il consigliere comunale con delega alle manutenzioni e al decoro urbano Gaetano Infurna hanno effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento degli interventi.

“Si tratta di un lavoro che non si esaurisce in operazioni puntuali, ma che segue una programmazione precisa e continuativa”, spiegano Arcenni e Infurna. “Stiamo intervenendo in modo progressivo su tutto il territorio comunale, con l’obiettivo di rendere gli spazi pubblici sempre più ordinati, curati e accoglienti”.

Gli interventi proseguiranno nelle prossime settimane anche nelle altre aree del comune, secondo il calendario definito dall’amministrazione.

Last modified: Aprile 30, 2026