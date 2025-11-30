Christian Chivu: “Non era facile, ci prendiamo una vittoria che ci serviva”

Written by Antonio Tognoli• 5:49 pm• Pisa SC

PISA – Il tecnico dell’Inter Christian Chivu si presenta nella sala stampa Passaponti della Cetilar Arena per commentare il successo dei nerazzurri meneghini a Pisa.

SUL MOMENTO. “Noi accettiamo la realtà e la responsabilità che abbiamo sul nostro percorso, la passione che i nostri tifosi hanno. Oggi non era facile, perchè questa squadra non prendeva gol da settembre, è una buona squadra e ci prendiamo una vittoria che ci serviva“.

SU LAUTARO. “Lautaro è uno dei più forti attaccanti in circolazione, lui è un vincente è un ragazzo che da il cuore e l’anima perchè vuole vincere. E’ il nostro capitano. Siamo contenti per lui e per tutta la squadra che ha portato a casa la vittoria“.

SUI SUBENTRATI. “Luis Henrique e Diouf hanno fatto bene, oggi non era facile tutti gli spazi erano chiusi, ma hanno fatto bene. Mi è piaciuto il loto atteggiamento, la squadra si sta allenando con loro al meglio per affrontare le prossime partite. Questo è un gruppo che capisce i momenti, nel calcio c’è chi inizia e c’è chi finisce. Chi è subentrato ha dato il suo contributo e ha fatto molto bene nel secondo tempo“.

Last modified: Novembre 30, 2025