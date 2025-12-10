Pontedera, vandalizzata la targa del circolo FdI, Luperini: “Gesto vile, ma non ci fermerà”

Written by admin• 9:13 am• Pontedera, Politica

PONTEDERA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Fratelli d’Italia Pontedera.

«La targa all’ingresso della nostra sede in pieno centro è stata sfregiata da vandali. La sostituiremo subito e il muro verrà ripulito: nessuno pensi di intimidirci con atti così meschini. Ben altro sarebbe necessario anche solo per sfiorare l’idea di farci paura».

È la denuncia di Daniela Luperini, presidente del circolo di Fratelli d’Italia Pontedera, dopo il danneggiamento scoperto dai giovani del movimento, che si riuniscono regolarmente nella sede per incontri e attività politiche.

«Proprio loro hanno trovato la targa rovinata, nello stesso giorno in cui hanno ricevuto minacce da parte di un collettivo locale. Una coincidenza? Difficile crederlo» prosegue Luperini.

La presidente punta il dito contro «un clima di odio che continua a essere alimentato», accusando una parte della sinistra di radicalizzazione e l’altra di non prendere posizioni nette contro le derive estremiste. «È proprio questo silenzio che consente a chi vuole alzare lo scontro di agire», afferma.

«Noi crediamo nella politica delle idee e della responsabilità, non nelle intimidazioni. Gli atti vandalici non fanno che dimostrare la debolezza di chi li compie. E soprattutto non ci fermeranno».

