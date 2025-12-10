Pisa, alla libreria Erasmus la presentazione del nuovo romanzo di Federico Berlioz “Tre ex detenuti”

Written by admin• 10:03 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – La libreria Erasmus di piazza Cavallotti ospiterà venerdì 12 dicembre alle 17.30 la presentazione di Tre ex detenuti, il nuovo romanzo di Federico Berlioz pubblicato da Balzano Editore.

All’incontro interverranno, insieme all’autore, lo scrittore Carmelo Musumeci e il giurista Fabrizio Bartelloni; la moderazione sarà affidata a Mary Ferri.

Berlioz, che vive a Pisa da circa vent’anni, è autore di romanzi e racconti che intrecciano noir e narrativa sociale. Da tempo collabora con le Camere Penali e con associazioni di volontariato locali impegnate sul tema del carcere, esperienza che ha conosciuto anche personalmente.

Nel nuovo libro l’autore racconta il difficile percorso di tre uomini usciti dal carcere e impegnati a ricostruire la propria vita. Un viaggio complesso, segnato da fragilità, speranze e tensioni, in cui il passato continua a riaffiorare e la possibilità di riscatto si intreccia al rischio di ricaduta.

«Non volevo scrivere un romanzo sul carcere, ma sul dopo – spiega Berlioz – su quel silenzio che nessuno ascolta quando le porte si chiudono e la vita dovrebbe ricominciare».

L’appuntamento sarà anche un’occasione per approfondire temi come giustizia riparativa, dignità e responsabilità, che attraversano il romanzo e trovano spazio nel dialogo con gli ospiti. Berlioz ha pubblicato, tra gli altri, Affari di provincia, Protocollo Astaroth, Il gioco dei mostri e Danger Point, opere ispirate a reali vicende criminali che hanno definito la sua cifra narrativa.

Last modified: Dicembre 10, 2025