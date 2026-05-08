Pontedera, un weekend ricco di eventi tra Vespa, spettacoli, sport e solidarietà

Written by Redazione• 11:41 am• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Pontedera si prepara a vivere un fine settimana ricco di appuntamenti tra cultura, sport, motori, prevenzione e iniziative benefiche. Dal programma per gli 80 anni della Vespa agli Ecodays, passando per spettacoli teatrali, mostre e attività per famiglie, il calendario cittadino propone eventi per tutte le età.

Proseguono le celebrazioni dedicate alla Vespa con due mostre visitabili gratuitamente sabato e domenica: al Palp – Palazzo Pretorio è allestita “Chi Vespa – Ottanta artisti contemporanei per gli ottant’anni della Vespa”, mentre al Museo Piaggio si può visitare “Buon Compleanno Vespa – Street Art per un mito”. Sul Corso Matteotti sono inoltre presenti le installazioni urbane “V80”, mentre al Villaggio Piaggio continua l’esposizione “La Piaggio a Pontedera”.

Weekend intenso anche per gli Ecodays di Ecofor Service. Confermato per sabato il mercatino dell’usato CarBoot Market in via Indipendenza, mentre è stato annullato per maltempo l’appuntamento previsto domenica. In programma anche la mostra fotografica “Persone che cambiano il mondo” tra Corso Matteotti e Teatro Era e l’incontro pubblico “Rifiuti e Salute”, domenica alle 11.30 allo Spazio Civico 35.

Slitta invece al 7 giugno, sempre a causa del maltempo previsto domenica, la Randonnée della Valdera, l’esperienza cicloturistica inserita nel calendario degli Ecodays. Confermato invece il BikeDay dedicato ai bambini, in programma sabato pomeriggio sul Piazzone.

Sabato alle 15 dal centro sportivo Bellaria partirà la Camminata del Sorriso, iniziativa benefica a sostegno della ricerca. Domenica mattina, sul Corso Matteotti, spazio invece alle Azalee della ricerca promosse da Airc.

Sempre sabato, per tutta la giornata, saranno disponibili visite e consulenze gratuite nell’ambito della “Giornata della prevenzione e salute”, con accesso libero senza prenotazione.

La biblioteca Gronchi ospita nello spazio ragazzi la mostra di libri inclusivi “Vietato non sfogliare”, mentre alle 16.30 è in programma il Bibliosabato dedicato ai bambini dai 4 agli 8 anni.

In serata, alle 21 al Teatro Era, appuntamento con “La guerra com’è”, spettacolo che unisce la voce di Elio Germano alla musica di Teho Teardo sulle parole di Gino Strada.

Domenica spazio anche ai motori con il passaggio a Pontedera delle 75 auto storiche di “Terre di Canossa”, che visiteranno il Museo Piaggio prima della sfilata in piazza Cavour.

Il programma completo degli eventi è disponibile sul sito del Comune di Pontedera: Calendario eventi Comune di Pontedera

Last modified: Maggio 8, 2026