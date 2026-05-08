“La bicicletta gialla” arriva allo Spazio Mumu: teatro, illustrazione e fantasia per grandi e piccoli

Written by Redazione• 11:27 am• Pisa, Cultura, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, San Giuliano Terme

PISA – Domenica 10 maggio alle ore 18 lo Spazio Mumu ospita “La bicicletta gialla”, spettacolo poetico e coinvolgente tratto dall’omonimo albo illustrato pubblicato da Topipittori, con testi di Matteo Pelliti e illustrazioni di Riccardo Guasco.

L’evento, inserito nella rassegna “Mumu Gran Varietè” promossa dall’associazione Vivavoce, racconta la storia di Giovannino e del suo sogno di ricevere una bicicletta gialla, mentre il padre cerca con ingegno e fantasia di costruirgliene una.

In scena Francesca Torelli e Paolo Croce, con la regia e drammaturgia di Giulia Solano. Lo spettacolo unisce teatro, narrazione e illustrazione attraverso una scenografia che si trasforma in teatrino, kamishibai e schermo artigianale dove prendono vita le tavole originali del libro.

A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera contribuiscono videoanimazioni, voci registrate e ambientazioni sonore costruite come un radiodramma, tra gag, clownerie e momenti onirici.

I biglietti costano 8 euro per gli adulti con consumazione inclusa e 6 euro per i bambini sotto i 12 anni. È richiesta la tessera annuale Mumu/Entes da 5 euro.

I posti sono limitati ed è consigliata la prenotazione telefonica o WhatsApp al numero 371 6520416.

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Last modified: Maggio 8, 2026