Pontedera, sabato 21 marzo cinque appuntamenti culturali in città

Written by Redazione• 1:51 pm• Pontedera, Cultura, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA- Sarà un sabato ricco di iniziative culturali quello del 21 marzo a Pontedera, con cinque eventi diffusi in diversi luoghi della città tra letteratura, musica e incontri.

Per tutta la giornata, dalle 10 alle 20, lo spazio di Civico 35 in Corso Matteotti ospita uno degli eventi conclusivi del progetto “Pratiche di Incontro – Un Ponte per la Pace”, promosso dall’Accademia dell’Incompiuto con il sostegno del Consiglio regionale e del Comune. Il percorso, sviluppato negli ex lavatoi del Villaggio Piaggio, sarà raccontato attraverso parole e musica.

Nell’ambito della rassegna “Aspettando Filo d’Identità”, alle 16.30 alla Bibliocoop di via Terracini lo scrittore Flavio Nuccitelli presenta il libro “Quando fuori è buio”, in dialogo con Salvatore Falzone, per il ciclo “Generazione in transito”.

Sempre alle 16.30 la biblioteca Gronchi ospita un nuovo appuntamento dei “Bibliosabati”, dedicato ai bambini dai 4 agli 8 anni, con letture in più lingue sul tema “Tuttomondo”.

Alle 17, al centro culturale “Le Mantellate” in piazza del Duomo, si svolge il premio “Una penna a Pontedera”, che quest’anno sarà conferito alla poetessa Luana Innocenti Lami, con introduzione a cura di Floriano Romboli.

In serata, alle 18.30, la libreria Roma – Ubik di via della Misericordia ospita l’incontro con lo scrittore Claudio Morandini, che dialogherà con Sebastiano Mondadori sul libro “Le occasioni di Giovanna”.

Il programma culturale si arricchisce anche con un appuntamento musicale: venerdì 20 marzo alle 21, alla sala Cieslak del Teatro Era, il Pontedera Music Festival 2026 propone un concerto dedicato a Carl Maria von Weber, con il quartetto d’archi dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto e il clarinettista solista Giuseppe Cataldi.

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Last modified: Marzo 18, 2026