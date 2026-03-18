“Il corpo come scudo, la mente come guida”: incontro sul WingTsun e la cultura dell’autodifesa

Written by Redazione• 1:29 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, Sport

PISA – Un momento di riflessione sul valore educativo e culturale delle arti marziali, con particolare attenzione al WingTsun e al tema della sicurezza personale.

È questo il cuore dell’incontro “Il corpo come scudo, la mente come guida”, organizzato dall’imprenditrice Francesca Bufalini in collaborazione con ConfSport Confcommercio Pisa e con il patrocinio del Comune di Pisa, in programma giovedì 19 marzo alle ore 18.15 presso il Muristorti Bistrot, in Lungarno Pacinotti 1 a Pisa.

Protagonista dell’incontro sarà il Sifu Marco Malizi, che porterà l’esperienza maturata all’interno della scuola AWTI, illustrando come il WingTsun rappresenti non solo un sistema di autodifesa ma anche un percorso di consapevolezza personale.

“Una disciplina che pone al centro la capacità di leggere le situazioni, mantenere lucidità e sviluppare equilibrio emotivo, trasformando l’allenamento fisico in un vero e proprio percorso formativo”, racconta l’imprenditrice, titolare di Twenty Fitness Club e presidente di ConfSport Confcommercio Pisa, Francesca Bufalini.

“Troppo spesso l’autodifesa viene associata esclusivamente allo scontro o alla forza fisica. In realtà la sua essenza risiede nella prevenzione e nella gestione delle situazioni di rischio. Il WingTsun, con la sua struttura essenziale e strategica, insegna l’economia del movimento, il controllo e la proporzione nella risposta: non prevalere sull’altro, ma proteggersi e neutralizzare il pericolo”.

“In un contesto sociale in cui il tema della sicurezza personale è sempre più centrale, l’autodifesa diventa anche educazione alla consapevolezza. Postura, presenza, capacità di occupare lo spazio e di gestire la pressione emotiva diventano strumenti fondamentali per affrontare le situazioni di vulnerabilità”, conclude Bufalini.

Durante l’evento è previsto un aperitivo per i partecipanti.

A seguire, cena su prenotazione (333 597 6677) al costo di 30 euro.

Last modified: Marzo 18, 2026