Pontedera ricorda Andrea Pierini: a Pasqua il primo memorial di basket giovanile

Written by Redazione• 2:14 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo, Sport

PONTEDERA – A un anno dalla scomparsa, Pontedera rende omaggio ad Andrea Pierini, figura storica della Juve Pontedera, prima giocatore, poi allenatore e dirigente, profondamente legato al settore giovanile.

Per ricordarlo nasce il primo memorial a lui dedicato, in programma dal 4 al 6 aprile, nei giorni di Pasqua, con protagoniste le squadre under 17. Le partite si disputeranno tra palestra Matteoli, tensostruttura e palazzetto Zoli.

Al torneo parteciperanno squadre provenienti dalla Toscana – tra cui Livorno, Prato, Fucecchio, Volterra, Piombino e San Giovanni Valdarno – e dalla Campania, con Napoli e Agropoli.

La competizione prevede due gironi, con le finali in programma la mattina di Pasquetta: le squadre si affronteranno in base al piazzamento per definire la classifica finale.

Il memorial è organizzato grazie alla collaborazione tra Juve Pontedera e Bellaria, nel segno dello sport giovanile e dei valori che Pierini ha incarnato per tutta la sua vita.

Last modified: Marzo 30, 2026