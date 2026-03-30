Pontedera in lutto: scomparso il dirigente del Marconi Pierluigi Mario Robino

Written by Redazione• 1:31 pm• Pontedera, Attualità

PONTEDERA- Cordoglio a Pontedera per la scomparsa del dirigente scolastico dell’Itis Marconi, Pierluigi Mario Robino, venuto a mancare nelle scorse ore.

«Una scomparsa prematura, che ci addolora – dichiara il sindaco Matteo Franconi –. Robino è stato una figura centrale per il mondo della scuola pontederese, un interlocutore sempre presente e disponibile, un innovatore attento ai giovani».

Dal 2007 alla guida dell’istituto, Robino ha contribuito a rafforzare il ruolo del Marconi, portandolo a livelli sempre più alti di qualità e prestigio, grazie a un lavoro svolto con passione, competenza e grande umanità.

«Ha sempre messo al centro la qualità dell’offerta formativa e la gestione della scuola in tutte le sue dimensioni», aggiunge il primo cittadino.

A ricordarlo anche l’assessore all’istruzione Francesco Mori: «Con Robino abbiamo avuto un rapporto continuo e costruttivo. Era una persona attenta e aperta al confronto, capace di valorizzare il ruolo del Marconi nel sistema scolastico locale con iniziative di grande valore».

«Oggi è il giorno del lutto – conclude Mori – ma il suo lavoro rappresenta un patrimonio importante per tutta la comunità scolastica e cittadina, che dovrà continuare a portarne avanti l’eredità».

Last modified: Marzo 30, 2026