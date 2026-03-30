“Una nuova vita – La vita di Azzurra Lorenzini”: la forza della fede, della musica e della speranza

Written by Redazione• 4:57 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Un film ispirato a una storia vera, “Una nuova vita – La vita di Azzurra Lorenzini” racconta un percorso umano profondo e toccante, capace di arrivare dritto al cuore.

È il 2018, alla vigilia di Natale: un incontro inaspettato cambia per sempre la vita di Azzurra, giovane artista di Pisa, riportandola a riscoprire una fede autentica e sempre più intensa. Ma proprio quando tutto sembra ritrovare un senso, arriva la diagnosi di melanoma, che segna l’inizio di una battaglia difficile.

Tra cure e momenti di fragilità, Azzurra non smette di credere, di lottare e di sognare. E proprio in quel percorso riesce a realizzare uno dei suoi desideri più grandi: incidere la sua canzone, “Letto 23”. Diretto, scritto e interpretato da Eleonora Lentini, il film è un racconto sincero di fede, coraggio e rinascita. Un inno alla vita, anche quando il tempo sembra troppo breve. Un film che emoziona, ispira e lascia qualcosa dentro.

Nel cast, ci sono ,oltre ad Eleonora Lentini , interprete di Azzurra, anche Elvira Gigante (Bianca) e Alfredo Favatà (Piero). Come partecipazione straordinaria, invece, abbiamo Raffaella Aloisi (Laura) e Alessandra Latini (Vittoria).

Il film è visibile su REVEEL a questo indirizzo: https://reveel.net/programs/1304052/una-nuova-vita—la-vita-di-azzurra-lorenzini-a-new-life—the-life-of-azzurra-lorenzini

Oppure su YOUTUBE: https://youtu.be/j1uylpAox0U?is=xIoxGKA2iKq6cyNn

Last modified: Marzo 30, 2026