Martedì 2 giugno Pisa ospita 71esima edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare

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PISA – Pisa si prepara ad accogliere la 71ª edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, la manifestazione di rievocazione storica promossa sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. L’appuntamento è fissato per martedì 2 giugno. L’ultima volta che la città ha ospitato l’evento risale a settembre 2022, in occasione della 67ª edizione.

Nel corso della giornata è prevista la tradizionale sfida remiera sull’Arno, sulla distanza dei duemila metri, che vedrà confrontarsi i quattro equipaggi in rappresentanza delle antiche Repubbliche Marinare, con lo svolgimento sia della regata maschile sia di quella femminile, seguite dalla cerimonia di premiazione. L’evento sarà trasmesso in diretta sui canali Rai. A completare la giornata, il suggestivo Corteo storico: centinaia di figuranti sfileranno sui Lungarni rievocando momenti e personaggi della storia delle quattro Repubbliche.

“Sono passati 70 anni da quel 1° luglio 1956, quando per la prima volta si sfidarono gli equipaggi di Pisa, Amalfi, Genova e Venezia proprio nelle acque del nostro Arno – dichiara l’assessore alle Tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, Filippo Bedini. È particolarmente importante, anche per questa ricorrenza, l’edizione pisana di quest’anno del Palio remiero che vede protagonista il Galeone rosso. Significativo è anche, dopo molti anni di grandi dispute sulla data da riservare, essere riusciti a ricondurre al giorno della festa della Repubblica, la disputa che rievoca la grande stagione delle città che più di tutte le altre hanno segnato la storia del Mediterraneo. Il 2 giugno è, a nostro avviso, la data perfetta, e dovrebbe essere scelta come giorno fisso ogni anno per la regata ARMI“.

“Ci stiamo preparando con grande impegno perché anche l’evento di quest’anno sia una grande festa – prosegue Bedini. Alcune anticipazioni: il centro nevralgico degli eventi che contornano corteo e gare sarà il Giardino Scotto, dove saranno svolte sia la cerimonia di presentazione degli equipaggi che quella delle premiazioni. Lo Scotto ospiterà anche il concerto jazz suonato da artisti provenienti da ciascuna delle quattro città. Il giorno 23 maggio al Museo delle antiche navi presenteremo l’ultimo volume pubblicato sulla storia delle 4 Repubbliche, curato dal professor Ermanno Orlando. Avremo anche il tradizionale annullo filatelo, su due cartoline, una che riprodurrà il primo manifesto promozionale, proprio del 1956, e una con l’ultimo, quello di quest’anno, per il quale abbiamo a lungo lavorato in modo che fosse qualcosa di ragguardevole. E pensiamo di esserci riusciti: stile, colori, iconografia ne faranno uno dei più belli mai visti per le edizioni della regata. E poi tante sorprese: una rilevante abbellirà Palazzo Pretorio. La nostra parte è quasi pronta. Confidiamo ora in una grande presenza di pubblico a tutti gli appuntamenti, ma soprattutto il pomeriggio del 2 per ammirare il meraviglioso corteo storico e per fare il tifo per i nostri ragazzi e le nostre ragazze“.

La Regata. La Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, nasce ufficialmente nel 1955 con lo scopo di celebrare le imprese e la rivalità tra le più note Repubbliche marinare italiane: Amalfi, Genova, Pisa e Venezia. La prima edizione si tenne proprio a Pisa il 1° luglio 1956, alla presenza del Presidente della Repubblica, Giovanni Gronchi.

L’evento, disputato sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica Italiana, è accompagnato da un Corteo storico, durante il quale sfilano i figuranti che vestono i panni di antichi personaggi che caratterizzarono ciascuna Repubblica.

Ogni equipaggio che partecipa alla Regata è composto da 8 vogatori e un timoniere mentre le imbarcazioni sono lunghe 15 metri e larghe 1, 70 metri. I galeoni, costruiti su modelli del XII secolo, sono realizzati sulla linea delle antiche “Galere” o “Feluche di rappresentanza” e dipinti con i colori tradizionali dei simboli delle quattro antiche repubbliche marinare: rosso con aquila per Pisa, bianco con drago per Genova, verde con leone per Venezia e azzurro con cavallo alato per Amalfi. La città vincitrice si aggiudicherà il trofeo in oro e argento realizzato dalla scuola orafa fiorentina, che verrà rimesso in palio in occasione della regata successiva.

Pisa può vantare otto vittorie, l’ultima delle quali risale al 2010. A partire dal 2022, alla tradizionale gara maschile si è affiancata anche una competizione femminile. L’ultima edizione si è svolta a Genova, dove i padroni di casa hanno trionfato sia nella gara maschile sia in quella femminile. Nella gara maschile, Genova ha preceduto Amalfi, Pisa e Venezia. Nella competizione femminile, invece, Genova si è imposta davanti a Pisa, Venezia e Amalfi.

Il corteo. Il corteo storico che rappresenta Pisa nella manifestazione delle Antiche Repubbliche Marinare è stato rinnovato negli ultimi anni, ed è stato concepito per rappresentare un ampio arco temporale, concentrato sui secoli di massimo splendore tra XI e XIII secolo, dalle istituzioni consolari fino al Governo di Popolo, accompagnando idealmente la città fino al declino del 1406.

Il corteo è composto da cinque gruppi che rappresentano gli ambiti politico, militare, sociale, economico e marinaro, per un totale di 88 figure in costumi storicamente documentati. Tra i simboli e i personaggi raffigurati figurano l’Imperatore, Uguccione della Faggiola, legato alla Battaglia di Montecatini (1315), la Croce dei Pisani per la presa di Gerusalemme (1099) e il “Signum Rubicundum” per la conquista delle Baleari (1115). Sono inoltre rappresentati esponenti delle grandi famiglie pisane, Ugolino della Gherardesca, ricordato da Dante Alighieri, e il matematico Leonardo Fibonacci.

Di particolare rilievo è anche la figura di Kinzica de’ Sismondi, alla quale la tradizione attribuisce il salvataggio della città durante l’attacco saraceno del 1004, grazie al suo intervento nel dare l’allarme alla popolazione.

Last modified: Maggio 15, 2026