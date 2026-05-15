Aeroporto di Pisa. Ghimenti (AVS): “Il nuovo Piano Nazionale Aeroporti è uno schiaffo al Galilei. Il Ministero premia il cemento dimenticando la costa toscana”

Written by Redazione• 2:31 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Massimiliano Ghimenti, consigliere di Alleanza Verdi e Sinistra.

“Pisa penalizzata, il Galilei escluso dagli investimenti strategici”

Il nuovo Piano Nazionale degli Aeroporti 2026-2035 finisce nel mirino di Alleanza Verdi e Sinistra. A criticare duramente il documento presentato dal Ministero dei Trasporti è Massimiliano Ghimenti, consigliere di AVS, che parla di una scelta capace di penalizzare l’aeroporto Galilei di Pisa e, più in generale, l’economia della costa toscana.

Secondo Ghimenti, il piano non rappresenterebbe uno strumento di sviluppo equilibrato, soprattutto sul fronte dell’intermodalità. Al centro delle critiche la distribuzione degli investimenti per l’integrazione ferro-aria: i fondi previsti, pari a 1,2 miliardi di euro, sarebbero destinati a quattro scali – Bergamo, Olbia, Verona e Venezia – senza includere Pisa.

“Il Galilei resta la principale porta d’accesso internazionale della Toscana per volumi e importanza strategica – afferma Ghimenti – ma nel piano non emerge alcun potenziamento strutturale del collegamento ferroviario che possa trasformarlo in un hub moderno e sostenibile“.

Per il consigliere AVS, lo sviluppo del sistema aeroportuale dovrebbe puntare sulla razionalizzazione delle infrastrutture più che su nuovi investimenti concentrati altrove. Da qui la richiesta al Governo di rendere pubblico integralmente il Piano Nazionale degli Aeroporti e aprire un confronto sul futuro dello scalo pisano.

“Chiediamo un tavolo serio – conclude Ghimenti – per garantire al Galilei le risorse necessarie sul fronte dell’intermodalità e della tutela occupazionale, evitando che la costa toscana resti ai margini delle strategie nazionali“.

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Last modified: Maggio 15, 2026