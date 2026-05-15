Written by Maggio 15, 2026 4:21 pm San Giuliano Terme, Attualità, Politica

Incendio Monte Faeta. Sopralluogo e punto stampa dell’euro parlamentare Dario Nardella

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SAN GIULIANO TERME – Nel pomeriggio di sabato 16 maggio, il parlamentare europeo Dario Nardella, che nei giorni scorsi ha presentato un’interrogazione alla Commissione chiedendo la possibilità di attivare ilo Fondo di solidarietà Ue, effettuerà un sopralluogo sui versanti del Monte Faeta sopra la frazione di Asciano, devastati dall’incendio accompagnato dal sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli e dal consigliere regionale Matteo Trapani.

L’europarlamentare Nardella, insieme al sindaco Cecchelli e al consigliere Trapani, saranno a disposizione dei giornalisti alle 17.50 nella zona del Pallone di Asciano (di fronte al bar pasticceria Salsedo).

Last modified: Maggio 15, 2026
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