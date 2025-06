Pontedera premia gli studenti della primaria per il progetto “Va’ dove ti porta il bus”

Written by admin• 2:32 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pontedera

PONTEDERA- Il Comune di Pontedera, insieme ad Autolinee Toscane, ha premiato le bambine e i bambini della classe quinta della scuola primaria Dante Alighieri che hanno partecipato con entusiasmo e impegno al progetto educativo “Va’ dove ti porta il bus 2025”.

La cerimonia di premiazione si è svolta presso la scuola alla presenza degli assessori comunali Mattia Belli (mobilità) e Francesco Mori (scuola e cultura), del dirigente scolastico Virginia Cirillo e del rappresentante di Autolinee Toscane Riccardo Nannipieri, responsabile area marketing e comunicazione del Dipartimento Nord.

«Vedere tanto entusiasmo tra i ragazzi è per noi il miglior riconoscimento – ha dichiarato Nannipieri –. Il progetto nasce per avvicinare i più giovani all’uso consapevole del trasporto pubblico, in nome della sostenibilità ambientale. Ringraziamo la scuola, l’Ufficio scolastico regionale e il Comune per il sostegno costante».

A ogni alunno è stato consegnato un attestato firmato dal presidente di Autolinee Toscane Gianni Bechelli, che riconosce l’impegno dimostrato nel “muoversi per la città in modo ecologico, comodo e sostenibile”. Inoltre, i lavori creativi realizzati dagli studenti saranno trasformati in pendini espositivi a bordo dei bus in servizio a Pontedera.

«Sensibilizzare all’uso del trasporto pubblico fin da piccoli è fondamentale – ha spiegato l’assessore Belli –. Abbiamo aderito subito al progetto perché in linea con le nostre politiche per incentivare l’uso dei mezzi pubblici su tutto il territorio comunale».

Durante l’incontro è stato presentato anche il poster con la mappa del servizio urbano di Pontedera, illustrato con i disegni degli studenti dell’ex classe quinta dell’insegnante Stefania Ricci.

«Questo progetto ha coinvolto centinaia di studenti in tutta la regione – ha concluso Mori – ed è un esempio di come il senso civico e l’educazione alla mobilità possano essere veicolati anche attraverso la scuola, rafforzando il legame con il territorio e promuovendo la socialità».

Il progetto “Va’ dove ti porta il bus”, promosso da Autolinee Toscane con il sostegno dell’Ufficio Scolastico Regionale, ha coinvolto quest’anno circa 60 classi e 1.200 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado in tutta la Toscana. Oltre a promuovere l’utilizzo consapevole del trasporto pubblico, intende trasmettere ai più giovani il valore del bus come bene pubblico e luogo di incontro.

