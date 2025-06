Gli studenti dell’ITIS “A. Santucci” in campo per la solidarietà: grande partecipazione alla “Corsa contro la Fame”

Written by admin• 4:01 pm• Pomarance

POMARANCE- Anche quest’anno gli studenti dell’ITIS “A. Santucci” hanno preso parte alla Corsa contro la Fame, progetto di educazione alla cittadinanza globale promosso dalla Fondazione Azione contro la Fame Italia Onlus, giunto alla sua settima edizione.

L’iniziativa ha coinvolto milioni di studenti in tutta Italia, unendo sport, sensibilizzazione e solidarietà concreta. I fondi raccolti sono destinati a interventi umanitari nei paesi più poveri del mondo. Focus dell’edizione 2025 è la Repubblica Centrafricana, uno dei paesi più fragili del pianeta, segnato da anni di conflitti civili, instabilità politica e gravi emergenze sociali.

Il percorso educativo ha previsto una prima fase in aula, in cui i ragazzi hanno approfondito le criticità del Paese obiettivo, per poi passare alla fase attiva della raccolta fondi: ogni studente ha individuato uno o più sponsor disponibili a donare una cifra proporzionata al numero di giri di campo completati durante la corsa. L’importo raccolto è stato successivamente devoluto alla Fondazione.

La professoressa di Educazione Fisica Valentina Rando, referente dell’iniziativa, ha espresso grande soddisfazione per l’impegno e la partecipazione:

“Ogni anno l’organizzazione dell’evento è impegnativa, soprattutto nelle ultime settimane scolastiche. Ma vedere l’entusiasmo dei ragazzi, la risposta delle famiglie e il coinvolgimento degli sponsor ripaga ogni sforzo. È il terzo anno che il nostro istituto partecipa e speriamo di continuare a diffondere un messaggio di solidarietà che vada oltre la scuola.”

Un’esperienza che ha saputo coniugare educazione civica, attività motoria e spirito di comunità, offrendo agli studenti un’occasione concreta per diventare cittadini più consapevoli.

