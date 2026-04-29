Open day del reparto maternità: partecipazione e confronto con le famiglie

Written by Redazione• 4:02 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Si è svolto martedì 28 aprile all’ospedale di Ospedale di Pontedera l’open day “Accompagnamento alla nascita”, promosso dal reparto di ostetricia e ginecologia.

Numerose future mamme e papà hanno preso parte all’iniziativa, che ha permesso di visitare la struttura e conoscere da vicino servizi e percorsi dedicati alla gravidanza, al parto e al post-nascita. Medici, ostetriche e operatori hanno guidato le visite, rispondendo alle domande dei partecipanti.

Durante il pomeriggio sono stati affrontati diversi temi: dall’epidurale, illustrata dagli anestesisti, al supporto all’allattamento spiegato dai pediatri, fino ai metodi alternativi per la gestione del dolore presentati dalle ostetriche. Spazio anche ad attività pratiche, come il massaggio neonatale e tecniche di rilassamento ispirate alla medicina cinese.

L’open day si conferma così un’importante occasione di informazione e dialogo, utile per orientare le famiglie e rafforzare il rapporto di fiducia con il personale sanitario.

Last modified: Aprile 29, 2026