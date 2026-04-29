Montopoli Musica & Talenti, successo per la quinta edizione

Written by Redazione• 3:58 pm• Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – Si è conclusa con entusiasmo e grande partecipazione la quinta edizione di “Montopoli Musica & Talenti”, manifestazione organizzata dall’associazione Giubilate Internazionale APS e dedicata alla valorizzazione dei giovani artisti del territorio.

Sul palco del Teatro Mons. E. Terreni di Capanne, a Montopoli in Val d’Arno, si sono esibiti numerosi talenti, offrendo al pubblico uno spettacolo ricco di musica ed emozioni.

Tra i vincitori: Lisa Vannozzi e Biagio Posarelli (Premio Giubilate), Miriam Lari e Samuel Bugjezi (Premio Blu Confine), Gioele Pozzolini e Marco Di Coscio (Premio Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato).

L’iniziativa, nata per promuovere i giovani e offrire loro spazi concreti di espressione, si conferma un punto di riferimento nel panorama locale. Fondamentale il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e del Comune.

Un ringraziamento particolare all’ideatrice Valeria Agrosì e a tutti i volontari coinvolti. L’appuntamento è già rivolto alla prossima edizione.

Last modified: Aprile 29, 2026