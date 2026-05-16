Pontedera mette le famiglie al centro: una giornata tra convegni, laboratori e comunità educante

Written by Redazione• 10:57 am• Pontedera, Cultura, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Una giornata dedicata al sostegno della genitorialità, alle relazioni educative e alla costruzione di una rete di supporto per famiglie e bambini. Mercoledì 20 maggio Pontedera ospita “Famiglie al centro… Famiglie in gioco – Nessuno cresce da solo”, iniziativa promossa da SdS Valdera–Alta Val di Cecina e Cooperativa Sociale Arnera, con il patrocinio del Comune di Pontedera e di Cismai.

L’evento si articolerà in due momenti: una mattinata di approfondimento al Museo Piaggio e un pomeriggio di attività e laboratori a Villa Crastan, sede del Centro per le Famiglie.

Dalle ore 9 il Museo Piaggio ospiterà il convegno “Reti territoriali e strumenti educativi per affrontare le sfide del presente”, dedicato ai temi della genitorialità contemporanea e del lavoro educativo di comunità. Interverranno professionisti ed esperti provenienti da realtà nazionali e regionali, tra cui Istituto Minotauro, Centro Studi Affido, Regione Toscana e Istituto degli Innocenti. Al centro del confronto temi come le nuove fragilità educative, l’era digitale, l’isolamento sociale e il ruolo delle reti territoriali. L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria entro il 18 maggio.

Nel pomeriggio, dalle 15.30, l’iniziativa si sposterà a Villa Crastan con attività aperte alla cittadinanza: laboratori per bambini dai 3 ai 10 anni, spazi informativi su affido e famiglie solidali, momenti di ascolto e attività dedicate al rapporto tra genitori, figli, social network e mondo digitale.

“Il gioco, l’incontro e la condivisione possono diventare strumenti concreti per costruire fiducia e relazioni”, spiega il presidente della Cooperativa Sociale Arnera Alessio Leoncini, sottolineando l’importanza di una comunità educante capace di accompagnare le famiglie nelle sfide quotidiane.

Soddisfazione anche da parte dell’amministrazione comunale. La vicesindaca Carla Cocilova definisce l’appuntamento “un importante momento di confronto sulle nuove sfide delle famiglie e sulle buone pratiche educative da condividere sul territorio“.

Last modified: Maggio 16, 2026