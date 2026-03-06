Pontedera, lunedì 9 marzo sospeso lo spazzamento in alcune vie del centro

PONTEDERA- Il Comune di Pontedera e Geofor informano che lunedì 9 marzo non verrà effettuato il servizio di spazzamento stradale in alcune vie del quadrante centrale della città.
La sospensione è legata ai lavori di asfaltatura previsti nella stessa giornata lungo l’asse che da via della Misericordia conduce verso la stazione. La decisione è stata presa per evitare ulteriori disagi alla sosta in una zona già interessata da limitazioni al traffico dovute ai cantieri.
L’area coinvolta comprende la zona tra la parte finale di Corso Matteotti, via Saffi e via Primo Maggio, fino all’incrocio con via Carducci.
Resterà invece regolare il servizio di raccolta rifiuti porta a porta, che sarà effettuato normalmente da Geofor nelle stesse strade.
FOTO DI ARCHIVIO.Last modified: Marzo 6, 2026