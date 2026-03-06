Fratino is Coming: domenica 15 marzo giornata di pulizia della spiaggia di Marina di Vecchiano, giunta alla 24esima edizione

Written by Redazione• 3:15 pm• Vecchiano, Attualità

VECCHIANO – Domenica 15 marzo 2026 torna Fratino is Coming, consueta giornata di pulizia della spiaggia di Marina di Vecchiano, giunta alla sua 26esima edizione. Ritrovo alle 9.30 su Piazzale Ambrogi, muniti di guanti da lavoro.

“Giunto ormai alla sua 24esima edizione, anche per questo anno l’evento è organizzato dal Comune di Vecchiano in collaborazione con il Circolo Arci La Vasca Azzurra di Nodica” spiega il Sindaco Massimiliano Angori. L’iniziativa si svolge anche con il patrocinio e la collaborazione di Parco Naturale Migliarino San Rossore Massaciuccoli,Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, Legambiente, Oasi Lipu Massaciuccoli, WWF, Centro Ornitologico Toscano, Santuario Pelagos, Consulta del Volontariato di Vecchiano, Sea Sheperd, Gli Acchiapparifiuti e Plastic Free.

“Questa del 2026 è la 24ª iniziativa di pulizia della spiaggia: un traguardo che racconta una storia lunga, fatta di impegno costante a Marina di Vecchiano e per Marina di Vecchiano. Una scelta chiara, rinnovata anno dopo anno, per sottolineare il legame profondo tra la spiaggia e le persone, tra il territorio e chi lo vive e se ne prende cura“, afferma l’Assessora all’Ambiente, Mina Canarini.

“La cura dei luoghi passa attraverso la gentilezza: le mani dei volontari che raccolgono i rifiuti sono il segno concreto di rispetto per un bene comune e per un ecosistema di cui abbiamo imparato a conoscere l’importanza e la fragilità. Ogni gesto, anche il più semplice, diventa parte di una responsabilità condivisa. Quella cura e quella gentilezza di cui parliamo, purtroppo, non sono le stesse che il mare e il fiume riservano alla spiaggia. Mareggiate e piene non solo “mangiano” tratti di arenile e sponde, ma trasportano e riversano una quantità enorme di rifiuti e materiali di ogni genere. La spiaggia d’inverno, con i depositi del materiale spiaggiato, diventa così la rappresentazione visibile dei nostri comportamenti sbagliati: ne mostra gli effetti, senza filtri. Come ogni anno invitiamo persone, associazioni e famiglie a partecipare a questa iniziativa. È una carezza collettiva che dedichiamo a un ambiente prezioso come la spiaggia di Marina di Vecchiano, per ciò che rappresenta come spiaggia del Parco Naturale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, come spiaggia libera e pubblica. Se questo è un valore, allora va celebrato con una giornata di presenza condivisa, capace di andare oltre i confini amministrativi di questo luogo e di unire comunità diverse attorno alla cura di un bene che appartiene a tutti“.

Durante la giornata del prossimo 15 marzo sarà anche messo a disposizione, per chi lo desidera, del materiale (borse shopper, etc) riportante il nuovo logo del litorale vecchianese, recentemente lanciato, MardiVe.

Alle 13 appuntamento conviviale grazie alla collaborazione, con il Circolo Arci La Vasca Azzurra di Nodica.

Last modified: Marzo 6, 2026