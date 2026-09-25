Lavori alla rete idrica, lunedì 28 settembre sospensione dell’acqua a Ponte a Egola e San Romano Basso

Written by Redazione• 1:33 pm• San Miniato, Attualità

SAN MINIATO – Lunedì 28 settembre, dalle 8.30 alle 16.30, Acque sospenderà l’erogazione idrica per lavori sulla rete nel comune di San Miniato. Il provvedimento interesserà Ponte a Egola, San Romano Basso e via Arginale Ovest, oltre a lungarno Guicciardini nel comune di Montopoli in Valdarno.

Per limitare i disagi, un’autobotte sarà disponibile in piazza Stellato Spalletti a Ponte a Egola. Al ripristino del servizio l’acqua potrebbe risultare temporaneamente torbida; il fenomeno, fa sapere Acque, si esaurirà in breve tempo.

In caso di maltempo, l’intervento sarà rinviato a martedì 29 settembre, con gli stessi orari e modalità. Per informazioni e aggiornamenti è disponibile il numero verde 800 983 389.

Last modified: Settembre 25, 2026