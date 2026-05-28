Pontedera, inaugurata la “Scalinata della Letteratura” nel villaggio scolastico

Written by Redazione• 1:47 pm• Pontedera, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Una gradinata trasformata in un percorso tra i grandi autori della letteratura per creare un nuovo spazio di incontro e socialità nel villaggio scolastico di Pontedera. È stata inaugurata questa mattina la “Scalinata della Letteratura”, progetto ideato dal Liceo XXV Aprile e dall’Itis Marconi con la collaborazione del Comune di Pontedera, della Provincia di Pisa e il supporto dell’azienda Caparolcenter, che ha fornito i materiali per la realizzazione dell’opera.

La scalinata, decorata con titoli e richiami ai grandi classici della letteratura, nasce come intervento di rigenerazione degli spazi scolastici e luogo simbolico di condivisione tra studenti dei due istituti.

All’inaugurazione hanno partecipato studenti, docenti e rappresentanti delle istituzioni, tra cui l’assessora regionale Alessandra Nardini, il presidente della Provincia Massimiliano Angori e l’assessore comunale Francesco Mori.

«È un progetto che parla di unione, cultura e socialità – ha dichiarato Nardini – e che vuole diventare un punto di incontro per gli studenti dei due istituti».

Angori ha invece sottolineato il valore simbolico dell’opera anche nel ricordo del professor Pierluigi Robino, a cui è intitolato il villaggio scolastico: «Un inno alla cultura e alla memoria, che valorizza ulteriormente uno spazio importante della vita scolastica cittadina».

Il progetto è stato realizzato grazie al lavoro degli studenti delle classi coinvolte e al coordinamento dei docenti Luca Scaglione, Lucia Stefanini, Francesca Serragoni, Cristina Lovari, Francesca Basta ed Elisabetta Camandona.

Last modified: Maggio 28, 2026