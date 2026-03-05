Pontedera delle Donne: weekend di eventi tra incontri, arte e iniziative in città

Written by Redazione• 12:16 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Prosegue il programma di “Pontedera delle Donne”, la rassegna promossa dall’Amministrazione comunale insieme a numerose realtà del territorio, con appuntamenti diffusi in diversi luoghi della città dedicati ai temi delle pari opportunità e dell’uguaglianza di genere.

Il fine settimana sarà particolarmente ricco di iniziative. Si parte venerdì 6 marzo alle ore 15.30 nella sala Utel di via della Stazione Vecchia, con un incontro sul linguaggio di genere che vedrà la partecipazione della linguista Cecilia Robustelli.

Sabato 7 marzo sono in programma tre eventi. Alle ore 16 in Corso Matteotti si terrà “Mimose in Ciao”, un omaggio alle donne del commercio organizzato da Ciao Club e We Are Pontedera.

Alle ore 18, in piazza Curtatone, è previsto il flash mob “Vietato morire”, promosso dall’associazione Domina Granata – gradinata nord Diego Savelli.

La giornata si concluderà alle ore 19 con l’inaugurazione della mostra “Essere donna” di Chantal Grignard e Severine Mertens negli spazi del Centrum Sete Sóis Sete Luas. A seguire una degustazione di sapori della Valdera curata dalla chef Maria Menegato (prenotazione obbligatoria al 3887583081) e il concerto di Luisa Briguglio. Durante la serata è previsto anche un intervento dell’associazione Eunice.

